Frío extremo en Uruguay: una masa de aire polar deja una de las sensaciones térmicas más bajas del año

Una masa de aire frío polar, de origen antártico, está posicionada sobre Uruguay y provoca no solo bajas temperaturas sino muy bajas sensaciones térmicas producto de la combinación con la nubosidad y el viento proveniente del sur. Se trata, según algunos meteorólogos, del período más crudo del invierno, ya que para el trimestre de julio, agosto y setiembre la tendencia es que las temperaturas estén levemente por encima del promedio.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió información que indica que, en el promedio mensual, junio fue "muy frío", con 1,5° por debajo de lo normal, pero mayo tuvo un desvío negativo aún mayor, con 2,3° por debajo de lo esperado.

Anomalías de #temperaturas medias mensuales sobre #Uruguay de Ene a Jun 2026. Junio 2026 muy frío con un desvío de -1.5°C, siguiendo a Mayo con -2.3°. Hemos tenido un avance del invierno en otoño. pic.twitter.com/feKjFiPkoX — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 30, 2026

En diálogo con El País, señaló que fueron "dos meses con temperaturas promedio por debajo de lo normal", es decir, "un invierno adelantado". El inicio de julio fue igual, con anomalías negativas, pero la tendencia para el resto del invierno "es contraria", ya que en julio, agosto y setiembre se esperan "temperaturas algo por encima de lo normal en promedio, basado también en el escenario de la fase cálida de El Niño, que ya empieza a afectar el sur de Brasil".

"El invierno crudo del inicio no se va a prolongar", dijo. Pero este jueves y viernes son complejos: la temperatura máxima prevista no supera en ningún caso los 10°, según su pronóstico del tiempo, y si bien la mínima se situará entre 6° y 7° las sensaciones térmicas serán muy bajas por el aumento en la velocidad del viento y la escasa luminosidad por las nubes que tapan el sol.

"Este jueves posiblemente sea, desde el punto de vista de la sensación térmica, de los días más fríos del año", apuntó. De hecho, no se descarta alguna precipitación escasa.

"Mejora en algo la temperatura el sábado con 12° o 13° de máxima", planteó, aunque agregó que para el domingo se esperan algunas precipitaciones escasas, provocando una nueva caída en la temperatura hacia el lunes.

Se trata de lluvias muy escasas, de dos o tres milímetros, ya que "la masa de aire frío polar inhibe las precipitaciones, al menos las abundantes".

Para la semana próxima, según Bidegain, se prevé una mejora en las temperaturas —luego de la caída del lunes—.

El pronóstico del tiempo de Inumet y José Serra

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también prevé bajas temperaturas y lluvias muy leves para estas jornadas. Específicamente para este jueves prevé 3° de mínima y 10° de máxima en Montevideo, con precipitaciones escasas y bajas sensaciones térmicas. El viernes prevé 3° y 11°, el sábado 5° y 13° y el domingo 7° y 14°, pero para ese día hay probabilidad de algunas lluvias escasas. La tendencia marca un lunes con 6° y 11°, martes con 4° y 14° y miércoles con 4° y 16°, lo que muestra un ascenso en los valores máximos.

Ya el meteorólogo José Serra había advertido este miércoles en diálogo con El País que empezaba "el período más crítico del invierno". Así definió la primera quincena de este mes, en donde serán constantes las "temperaturas bastante extremas", de un "promedio a nivel país con 13° de máxima y las mínimas entre -2° y 2°".

Esto provocará "la formación de heladas meteorológicas y agrometeorológicas". Será, además, una etapa seca, de nulas o muy escasas precipitaciones. De hecho, en el panorama más próximo aparecen algunas lluvias leves el domingo por el "pasaje de un rápido y débil frente frío". Los acumulados no serán superiores a cinco milímetros, "nada significativo" para mover la aguja. Según explicó Serra en diálogo con El País, ya se encienden "luces amarillas" porque "está faltando agua". El "lado positivo" para los productores agropecuarios es que "las bajas temperaturas han mitigado el flagelo de la garrapata".

Niebla y helada agrometeorológica en un campo del departamento de Maldonado este miércoles 1° de julio de 2026. Foto: Ricardo Figueredo

En conclusión, "un sistema de alta presión" o "un gran anticiclón asociado a una masa de aire muy grande y fría de origen antártico va a cubrir el territorio nacional por varios días". Será necesario abrigarse "como si fuésemos una cebolla", describió el meteorólogo. En esta línea, consideró que "no hay perspectivas de un pulso de calor, un veranillo", y hasta podría decirse que "San Juan pasó de largo".

De los próximos días, los más críticos serán el jueves y el viernes producto de bajas sensaciones térmicas, "cercanas a 0°" en Montevideo.