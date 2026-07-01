El pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el jueves 2 de julio el clima en Uruguay estará marcado por una jornada fría, con nubosidad variable, bajas sensaciones térmicas y algunos episodios de inestabilidad. A nivel nacional, la mínima más baja será de -2°C y la máxima más alta alcanzará los 11°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas; el viento soplará del sureste y sur a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo alternará nubosidad con claros, se mantendrán las bajas temperaturas y el viento rotará del sur y sureste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 11°C.

Para el noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas; los vientos serán del sector sur a 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad con algunos claros, acompañada por bajas temperaturas, mientras que el viento soplará del sur y suroeste a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 10°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y nuboso, períodos de claro, bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas; el viento irá del sureste al sur y suroeste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche aumentarán los períodos de cielo cubierto, continuará el frío y habrá baja probabilidad de precipitaciones, con viento del sector sur a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de -2°C a 10°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, bajas sensaciones térmicas, heladas agrometeorológicas y precipitaciones escasas; el viento soplará del sureste al suroeste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad con momentos de cielo cubierto, bajas temperaturas y sensaciones térmicas, además de precipitaciones escasas, con viento del sector sur a 10-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de -1°C a 10°C.

Nubes en el cielo de Montevideo, previo a la tormenta anunciada por Inumet para este jueves 15 de enero. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, bajas sensaciones térmicas, heladas agrometeorológicas y precipitaciones escasas; los vientos serán del sur y suroeste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. En la tarde y la noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con ambiente ventoso, bajas sensaciones térmicas y nuevas precipitaciones escasas, mientras el viento alcanzará 20-40 km/h y las rachas podrán ubicarse entre 50 y 60 km/h en la costa. Las temperaturas irán de -1°C a 11°C.

En Punta del Este, la mañana se prevé nubosa, con bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas; el viento soplará del sur al suroeste a 30-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, ambiente ventoso, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas, acompañado por viento del suroeste a 20-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 9°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa, con bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas; los vientos soplarán del sur al suroeste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de cubierto, bajas temperaturas y sensaciones térmicas, además de precipitaciones escasas, con viento del suroeste y sur a 10-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 10°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.