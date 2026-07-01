"Bomba polar": en Argentina advierten por ingreso de masa de aire frío que dejará temperaturas cercanas a 0°C

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN) prevé el ingreso de una nueva masa de aire polar al país que provocará un marcado descenso de las temperaturas desde este jueves y dejará mínimas cercanas a los 0°C en varias provincias.

Si bien el término “bomba polar” suele utilizarse de manera popular para describir este tipo de irrupciones de aire muy frío, lo concreto es que el organismo oficial del país vecino anticipa un cambio de masa de aire instalará condiciones plenamente invernales, con jornadas de bajas temperaturas y persistencia del frío durante varios días.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el ingreso de la nueva masa de aire polar comenzará a sentirse con mayor intensidad desde el jueves.

Este jueves llegará el descenso térmico más marcado de la semana. Ese día, el termómetro caerá hasta los 2°C durante la madrugada y apenas alcanzará los 10°C por la tarde, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

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El viernes las condiciones se mantendrán estables, aunque con un ambiente muy frío durante las primeras horas del día. La temperatura se ubicará entre los 5°C y los 12°C, mientras que el fin de semana mostrará una leve recuperación. Para el sábado se esperan marcas de entre 6°C y 14°C, y el domingo entre 7°C y 13°C, siempre con nubosidad variable y sin lluvias significativas.

El inicio de la próxima semana continuará con características similares, ya que tanto el lunes como el martes registrarán mínimas cercanas a los 6°C y máximas de alrededor de 14°C, consolidando un escenario típicamente invernal sobre Buenos Aires.

Una masa de aire antártico traerá heladas y sensación térmica cercana a 0° en Uruguay

Este miércoles 1° de julio empezó lo que para el meteorólogo José Serra será "el período más crítico del invierno". Así definió la primera quincena de este mes, en donde serán constantes las "temperaturas bastante extremas", de un "promedio a nivel país con 13° de máxima y las mínimas entre -2° y 2°".

Comienza "el período más crítico del invierno"

Esto provocará "la formación de heladas meteorológicas y agrometeorológicas". Será, además, una etapa seca, de nulas o muy escasas precipitaciones. De hecho, en el panorama más próximo aparecen algunas lluvias leves el domingo por el "pasaje de un rápido y débil frente frío". Los acumulados no serán superiores a cinco milímetros, "nada significativo" para mover la aguja. Según explicó Serra en diálogo con El País, ya se encienden "luces amarillas" porque "está faltando agua". El "lado positivo" para los productores agropecuarios es que "las bajas temperaturas han mitigado el flagelo de la garrapata".

Mujer abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En conclusión, "un sistema de alta presión" o "un gran anticiclón asociado a una masa de aire muy grande y fría de origen antártico va a cubrir el territorio nacional por varios días". Será necesario abrigarse "como si fuésemos una cebolla", describió el meteorólogo. En esta línea, consideró que "no hay perspectivas de un pulso de calor, un veranillo", y hasta podría decirse que "San Juan pasó de largo".

De los próximos días, los más críticos serán el jueves y el viernes producto de bajas sensaciones térmicas, "cercanas a 0°" en Montevideo. Esto es algo que también menciona el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que señala un incremento en la velocidad del viento a partir de la noche de este miércoles, así como un aumento de la nubosidad, que provocará bajas sensaciones térmicas también durante el jueves.

Con información de La Nación/GDA