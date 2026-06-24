¿Cuándo es el veranillo de San Juan? El fenómeno se retrasa por una ola de frío con temperaturas bajo cero

El "veranillo de San Juan" es un clásico evento meteorológico que se desarrolla durante un lapso de algunos días previos o posteriores al 24 de junio, fecha que conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Sin embargo, este año los pronósticos indican que el fenómeno se retrasará.

"Por ahora las tendencias marcan que estaría atrasándose el veranillo de San Juan. Recién podríamos tener condiciones de alivio a principios del mes de julio, con un leve repunte de temperaturas", especificó el meteorólogo Núbel Cisneros en diálogo con Subrayado (Canal 10).

En tanto, Cisneros remarcó que este será un invierno "muy frío, con alto porcentaje de heladas y poca lluvia", aunque "va a ser corto" y en agosto comenzarían a aumentar las temperaturas.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día frío. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Las condiciones clásicas durante el veranillo de San Juan se asocian a un aumento de las temperaturas con vientos del sector norte y escasa nubosidad (ante la imposibilidad de la llegada de frentes fríos al país); mientras que en países del norte de América del Sur y Centroamérica, la temporada lluviosa se ve afectada por la disminución de humedad y lluvias.

Aunque existe un dicho popular que asegura que "el veranillo de San Juan no falla", en Uruguay ha habido años en los que finalmente no se desarrolló el fenómeno.

Ola de frío en Uruguay

La semana comenzó muy fría. Algunos meteorólogos se atreven a decir que es una "ola de frío polar". Otros, con mayor cautela, hablan de "fluctuaciones normales" para la época.

"Tenemos una masa de aire muy frío luego de un otoño con temperaturas por encima de lo normal y muy bajas precipitaciones", explicó este martes a El País el meteorólogo José Serra.

Ola de frío en los últimos días de junio fuente: ECMWF

Para Serra, no se trata de una ola de frío, pero sí generará "inestabilidad, nubosidad y precipitaciones aisladas". "Las temperaturas en Montevideo rondarán entre los 4°C y los 13°C y en campaña se puede llegar a -2°C", detalló.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X los datos de las temperaturas registradas al abrigo, con base en el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). "Se observa ingreso de aire polar" por el oeste del país, resaltó el meteorólogo, "con temperaturas de 0,5°C en Salto, 1°C en Young y Tacuarembó, 1,1°C en Mercedes y 1,6° en Paysandú. En Prado (MVD) 8,1°C".

El pronóstico de Metsul

Según el pronóstico de la agencia meteorológica Metsul, ingresará la "ola de frío polar más intensa del año", lo que provocará temperaturas extremas.

"La parte más intensa de la masa de aire frío de origen polar cubrirá el sur de Brasil el martes 21 y el miércoles 24, antes de debilitarse gradualmente durante la segunda mitad de la semana", detalla la agencia.

Con base en los datos compartidos por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) se puede observar cómo las temperaturas más bajas también afectarán a Uruguay, principalmente el norte del país.