Tal y como marcaban los pronósticos, este martes 23 de junio amaneció frío, muy frío. Para más adelante quedó el veranillo de San Juan y su lugar fue tomado por una masa de aire frío que se extenderá por todo el territorio, en principio, hasta el jueves. Algunos meteorólogos se atreven a decir que es una "ola de frío polar". Otros, con mayor cautela, hablan de "fluctuaciones normales" para la época.

"Tenemos una masa de aire muy frío luego de un otoño con temperaturas por encima de lo normal y muy bajas precipitaciones", explicó este martes a El País el meteorólogo José Serra.

Para Serra, no se trata de una ola de frío, pero sí generará "inestabilidad, nubosidad y precipitaciones aisladas". "Las temperaturas en Montevideo rondarán entre los 4°C y los 13°C y en campaña se puede llegar a -2°C", detalló.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X los datos de las temperaturas registradas al abrigo, con base en el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). "Se observa ingreso de aire polar" por el oeste del país, resaltó el meteorólogo, "con temperaturas de 0,5°C en Salto, 1°C en Young y Tacuarembó, 1,1°C en Mercedes y 1,6° en Paysandú. En Prado (MVD) 8,1°C".

#Temperaturas al abrigo (°C) registradas a 08:00 hrs. de MAR23jun. Se observa ingreso de aire polar sobre #PBSAS y litoral Oeste #Uruguay, con mínimas: -0.9°C Junín, -0.2°C Gualeguaychú, 0.5° Salto, 1° Young y Tacuarembó, 1.1°C Mercedes y 1.6° Paysandú. En Prado (MVD) 8.1°C. pic.twitter.com/tR0BGVhsMt — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 23, 2026

Para el meteorólogo Guillermo Ramis, no hay "ningún fenómeno extraño". "No hay condiciones de nieve, ni de aguanieve. Sí el domingo habrá formación de una depresión frontal, con lluvia con alguna célula de tormenta. Puede haber algún episodio de nieve hacia julio o agosto por el fenómeno de El Niño", apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Ramis enfatizó que "la semana se caracteriza por la nubosidad, días cubiertos. Lo importante es que es una semana fría". "Entre martes y miércoles la máxima es de 10°C y la mínima del viernes es de 4°C, con heladas agro en el interior"

En tanto, el meteorólogo Núbel Cisneros ve con claridad que comenzó una "ola de frío polar".

"Hay que sumarle al frío intenso la probabilidad de chaparrones en forma de aguanieve desde Montevideo hasta la costa de Rocha", detalló en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Ola de frío polar

Según el pronóstico de la agencia meteorológica Metsul, ingresará la "ola de frío polar más intensa del año", lo que provocará temperaturas extremas.

"La parte más intensa de la masa de aire frío de origen polar cubrirá el sur de Brasil el martes 21 y el miércoles 24, antes de debilitarse gradualmente durante la segunda mitad de la próxima semana", detalla la agencia.

Con base en los datos compartidos por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) se puede observar cómo las temperaturas más bajas también afectarán a Uruguay, principalmente el norte del país.

Ola de frío en los últimos días de junio fuente: ECMWF

"Riesgo de nieve"

Según el meteorólogo brasileño Igor Roik, con base en el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés), "hay riesgo de nieve en puntos de Uruguay".

El modelo meteorológico ECMWF marca probabilidad de nieve en Tacuarembó durante la ola de frío Foto: X/Igor Roik

Consultado por la posible caída de nieve en Uruguay, el meteorólogo Mario Bidegain dijo este lunes a El País que "hay probabilidad de precipitaciones heladas en la madrugada del jueves 25, lo que algunos modelos indican con la posibilidad de aguanieve o graupel". Esto se podría dar "sobre el norte, en las sierras de Tacuarembó", pero se trataría de un fenómeno "muy aislado, en una altura por encima de los 100 m", aclaró el experto.

Bidegain confirmó que "estos primeros días de la semana estarán muy fríos, principalmente entre el martes y el jueves, con temperaturas que no van a superar los 10°C en Montevideo". Para el jueves, según el meteorólogo, podría llover y a partir del viernes "comienzan a aumentar ligeramente las temperaturas, situándose sobre los 13°C o 14°C y marcando así la salida de la ola de frío".