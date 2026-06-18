La advertencia meteorológica que anticipa un drástico fortalecimiento del fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño experimentará una intensificación histórica durante el próximo invierno en Sudamérica, debido a una aceleración en el calentamiento del Pacífico ecuatorial, según datos analizados por la agencia meteorológica brasileña Metsul.

La agencia brasileña detalla que "los datos apuntan a una nueva onda Kelvin en el Pacífico ecuatorial, un proceso que tiende a transportar grandes cantidades de calor desde las profundidades oceánicas hacia el Pacífico central y oriental".

Metsul agrega que "se está formando un nuevo pulso de calor oceánico", según los monitoreos. "Su origen radica en episodios recientes de ráfagas de viento del oeste sobre el Pacífico ecuatorial. Estos vientos soplan en dirección opuesta a los vientos alisios, que normalmente empujan las aguas superficiales cálidas hacia la región de Indonesia y Oceanía".

Los principales centros meteorológicos advierten que las anomalías térmicas en la superficie del océano ya alcanzaron niveles altos, lo que consolidará el desarrollo de un evento muy fuerte con consecuencias directas y severas sobre el régimen de lluvias y temperaturas en toda la región del Cono Sur.

El avance del calentamiento del Pacífico y las alertas globales

"En la región Niño 1+2, cerca de las costas de Perú y Ecuador, la temperatura del agua es aproximadamente 2,7 °C superior a la media, un valor muy cercano al registrado en 1997 (2,8 °C) y mayor que el observado en 2015 (2,0 °C). Esto demuestra que las aguas frente a Sudamérica están excepcionalmente cálidas, una característica típica de los eventos más intensos de este fenómeno", detalla Metsul.

Así, el fenómeno de El Niño muestra un desarrollo más avanzado y acelerado durante este mes de junio que los episodios históricos registrados en 1997 y 2015, según advierten los últimos informes meteorológicos internacionales.

Posibles efectos de El Niño en Uruguay Foto: Inumet

El impacto climático esperado para los meses de invierno en Sudamérica

Según Metsul, el período de mayor riesgo será la segunda mitad del año, especialmente el final del invierno y la primavera, y el otoño de 2027, pero los eventos extremos pueden ocurrir incluso en verano.

El principal factor de preocupación radica en el bloqueo atmosférico que generará el sistema, impidiendo el ingreso normal de los frentes polares y propiciando, en su lugar, el flujo constante de masas de aire cálido y húmedo procedentes de las regiones tropicales del continente.

Este escenario favorecerá la ocurrencia de tormentas severas recurrentes en áreas que habitualmente transitan períodos secos durante la temporada invernal.

Proyecciones de El Niño en Uruguay

El meteorólogo Mario Bidegain analizó en diálogo con El País las perspectivas a mediano y largo plazo, confirmando que las proyecciones actuales dejan ver la llegada de un fenómeno de El Niño "muy fuerte en la región".

El especialista explicó este miércoles que "en el modelo de anomalías de lluvias entre julio y setiembre van a ser positivas en todo el sur, incluyendo a Uruguay". Las tendencias climáticas globales marcan que, sobre todo, habrá un sustancial aumento de lluvias durante el último trimestre del año.

El experto recordó que el desarrollo de este evento climático responde a un proceso lento y progresivo. Actualmente se está registrando un calentamiento de +0,7°C en el océano Pacífico, tendencia que continuará en los meses venideros.

Para poder hablar oficialmente de la consolidación de El Niño, la comunidad científica internacional exige que las anomalías térmicas en las aguas ecuatoriales se mantengan por encima de los 0,5°C durante un período mínimo de tres meses consecutivos.

Tormenta fuerte en Piriápolis este viernes 28 de marzo. X: @MatiMederosURU.

Días atrás la presidenta del directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Madeleine Renom, había explicado que uno de los efectos más característicos de El Niño en Uruguay es el aumento de las temperaturas durante el invierno, además de una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal entre octubre, noviembre y diciembre, e incluso hasta enero.

En la misma línea, el profesor Marcelo Barreiro, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, señaló que los impactos suelen sentirse con más fuerza durante la primavera y comienzos del verano, y que también podrían extenderse al otoño de 2027.