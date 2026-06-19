Pronóstico del tiempo en Uruguay: meteorólogo adelantó qué pasará con el veranillo de San Juan

El meteorólogo Núbel Cisneros señaló este viernes que hacia fines de junio y comienzos de julio podrían registrarse temperaturas más moderadas que se acerquen a las características del tradicional "veranillo de San Juan".

Sin embargo, Cisneros aclaró que, según las tendencias actuales, el ascenso térmico previsto no sería demasiado marcado y podría incluso producirse fuera de las fechas habituales en las que suele ocurrir este fenómeno (sobre el 24 de junio).

“Las tendencias indican un aumento de temperatura que no va a ser muy elevado. Puede llegar a cambiar y darse sobre esas fechas, pero no necesariamente en el período habitual”, explicó el especialista en declaraciones a Subrayado (Canal 10).

De todas formas, Cisneros advirtió que en los próximos días predominarán condiciones plenamente invernales. Indicó que entre martes y viernes de la próxima semana "se esperan bajas sensaciones térmicas debido a la presencia de vientos persistentes del sur y suroeste".

“Vamos a tener sensaciones térmicas extremadamente bajas y temperaturas que caracterizan esta estación del año”, afirmó.

Gente abrigada en día frío en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Ola de frío

Este domingo 21 de junio es el solsticio de invierno y la antesala de una semana helada en Uruguay. Según el pronóstico de la agencia meteorológica Metsul, ingresará la "ola de frío polar más intensa del año", lo que provocará temperaturas extremas.

Tras el ingreso de una "masa de aire frío" este jueves, una segunda ola se aproxima a partir del lunes 22 "de origen polar y fuente intensidad", resalta Metsul. "La parte más intensa de la masa de aire frío de origen polar cubrirá el sur de Brasil el martes 21 y el miércoles 24, antes de debilitarse gradualmente durante la segunda mitad de la próxima semana", detalla la agencia.

Según los datos compartidos por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) se puede observar cómo las temperaturas más bajas también afectarán a Uruguay, principalmente el norte del país.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día de frio y lluvia. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Los pronósticos de meteorólogos

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X los datos del ECMWF y detalló que habrá entre 3°C y 6°C por debajo de la media entre el 22 y el 29 de junio.

Por su parte, el meteorólogo José Serra dijo en diálogo con El País que para los últimos días de este mes se esperan máximas de entre 13°C y 15°C y mínimas de entre 5°C y 6°C.

"A partir del solsticio de invierno (21 de junio) vamos a tener algunas precipitaciones entre el 22 y el 27, algo que viene bien porque desde el 9 de mayo no hay lluvias significativas", añadió Serra, quien destacó que este frío "sirve a los productores rurales para combatir la garrapata".

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día frío. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Para el meteorólogo Guillermo Ramis la próxima "va a ser una semana re fría". "Está entrando un sistema de alta presión y es el causante de las invasiones de aire frío que producen heladas agro", apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

También anunció una ola de frío polar para la próxima semana el meteorólogo Nubel Cisneros. El meteorólogo dijo en Subrayado (Canal 10) que habrá "Frío polar, con muy bajas sensaciones térmicas. En el entorno de los 2°C y por debajo de 0°C, se viene muy complicado el frío, mucho viento del sector suroeste".