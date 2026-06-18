Un nuevo frente frío ingresará a Uruguay a partir de este jueves, lo que provocará cielos cubiertos, lluvias y un marcado descenso de temperatura para el fin de semana.

El meteorólogo José Serra advirtió en diálogo con El País del avance de un nuevo frente frío que provocará cielos cubiertos y precipitaciones, con temperaturas máximas de 15°C. Esta tendencia continuará hasta el domingo con mínimas de 8°C.

Guillermo Ramis, por su parte, apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que "este jueves a la tardecita lloverá, en el noroeste y norte y luego en el sureste" y "el viernes lloverá a primera hora de la mañana, en prácticamente todo el país".

En cuanto a las temperaturas, Ramis dijo que este miércoles se mantendrá entre 11°C y 13°C, con cielo soleado; el jueves entre 6°C y 15°C, cubierto con lluvia; el viernes entre 9°C y 13°C "cubierto en la mañana y soleado a la tarde"; para el fin de semana, el sábado estará nuboso, con temperaturas entre 5°C y 13°C y el domingo cubierto con temperaturas entre 5°C y 12°C.

El meteorólogo Mario Bidegain publicó en su cuenta de X el pronóstico con base en Meteoblue para lo que queda de esta semana. "Habrá lluvias para el jueves 18 a última hora y para el viernes 19 en la mañana. Mejora para el sábado 20 y el domingo 21 con temperaturas máximas de 13°C. A a partir del martes 23, descienden las temperatura con probable ola de frío", publicó el experto.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) de JUE18 a MIE24jun, según @meteoblue. Habrá lluvias para JUE18 a última hora y para VIE19 (en la mañana). Mejora para SAB20 y DOM21 con temp. máx 13°C. Descienden las temperatura con probable "ola de frío" a partir MAR23jun. pic.twitter.com/oHM1XArrsV — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 18, 2026

Según el monitor Ventusky, con base en el modelo meteorológico ICON, las lluvias comenzarían sobre las 21:00 horas en el oeste del país y se extenderían en el resto del territorio a partir de la madrugada del viernes.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) indica que la tendencia general para los próximos días marca un aumento de la nubosidad, con presencia de neblinas y heladas en distintas áreas, además de precipitaciones y tormentas en forma aislada o probable, seguido por una mejora gradual y disminución de nubosidad.

Se viene una ola de frío con heladas en Uruguay

Junio cerrará con días muy fríos, según los reportes de tanto del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como de meteorólogos independientes. Un sistema de alta presión provocará un marcado descenso de temperaturas, según detallaron los expertos.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió este miércoles en su cuenta de X los datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) que marca que los últimos días de junio serán helados en áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y partes de Brasil, con valores de entre 3°C y 6°C por debajo de la media entre el 22 y el 29 de junio.

Ola de frío en los últimos días de junio fuente: ECMWF

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis dijo este miércoles en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que la próxima "va a ser una semana re fría". "Está entrando un sistema de alta presión y es el causante de las invasiones de aire frío que producen heladas agro", apuntó.

También dio su pronóstico el meteorólogo José Serra. En diálogo con El País, dijo que para las últimas dos semanas de este mes se esperan máximas de entre 13°C y 15°C y mínimas de entre 5°C y 6°C.

"A partir del solsticio de invierno (21 de junio) vamos a tener algunas precipitaciones entre el 22 y el 27, algo que viene bien porque desde el 9 de mayo no hay lluvias significativas", añadió Serra, quien destacó que este frío "sirve a los productores rurales para combatir la garrapata".