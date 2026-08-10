"Para nada": Orsi dijo que no se dio por aludido por el discurso de Lacalle Pou de gobernar "con autoridad"

El presidente Yamandú Orsi lamentó este lunes los incidentes protagonizados por hinchas de Cerro y señaló que se trata de un episodio que “lamentablemente se ha repetido”. En rueda de prensa, sostuvo que para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a ocurrir es necesario “seguir afinando” la coordinación "entre los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el Ministerio del Interior". "Son cosas que tenemos que evitar", señaló el mandatario.

“Uruguay está con mucha arma de fuego en la vuelta”, aseguró Orsi. La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) denunció que parciales de Cerro “secuestraron” un ómnibus de la línea 306 de UCOT: bajo amenaza con una arma de fuego, obligaron al chofer a conducir hasta el intercambiador Belloni.

“En el ómnibus había otros 10 pasajeros que no pudieron descender ya que el conductor fue obligado a conducir hasta el punto que los parciales pretendían llegar. Una moto iba adelante de ellos como escoltándolos”, agregaron desde el sindicato.

El discurso de Lacalle Pou

Consultado por las declaraciones del expresidente Luis Lacalle Pou, quien en su regreso a la actividad política cuestionó algunos aspectos de la situación política del país en un acto del Partido Nacional, Orsi evitó responder públicamente. Consultado sobre si se daba por aludido por el mensaje de Lacalle Pou, de que "no se puede ejercer el poder sin autoridad", Orsi expresó: “No, para nada. A un presidente de la República no le corresponde andar haciendo comentarios de lo que dicen otros líderes”.

“No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad. Y esa autoridad intelectual, afectiva, no se construye de un día para el otro: es una construcción casi imperceptible", dijo Lacalle Pou el pasado domingo.

Orsi agregó que, cuando tiene diferencias o asuntos para conversar con otros dirigentes políticos, prefiere hacerlo directamente. “Cuando me ha pasado, hablo mano a mano con otros líderes o quienes fueron presidentes de la República”, señaló.

En ese sentido, Orsi defendió la importancia de preservar la libertad de expresión y puso como ejemplo una decisión reciente de su gobierno. “Debemos lograr que haya libertad de expresión, a tal punto que hemos concedido una cadena de radio y televisión para conmemorar los 190 años, que es un hecho fundamental para la democracia”, sostuvo.

Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Consejo de Ministros y propuestas de CA

Por otra parte, el presidente se refirió a la agenda del Consejo de Ministros de este martes y señaló que se trata de una jornada “muy abierta”, con la Rendición de Cuentas como uno de los principales asuntos sobre la mesa. “Hemos dejado pasar muchos días para tratar varios temas”, indicó.

Consultado específicamente por las propuestas formuladas por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sobre la Rendición de Cuentas, Orsi señaló que por el momento no tiene una respuesta para ellas. CA elaboró un documento con seis propuestas concretas para la Rendición de Cuentas: incrementar en un 50% la Asignación única para la Infancia y la Adolescencia prevista en el proyecto -previendo condicionalidades-; reducir “el total de funcionarios del Estado en el orden del 1% anual, salvo en educación, salud y seguridad pública, e instalar “talleres de oficios” para privados de libertad, otorgando remuneración por el trabajo.

Guido Manini Ríos en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

También solicitaron una campaña para concientizar sobre los riesgos del consumo de cannabis; una suba en 20 millones de dólares anuales las partidas al Ministerio de Vivienda para acelerar las obras de las cooperativas de viviendas ya sorteadas y “retirar los artículos que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas”.

Para financiar estos añadidos, propusieron un “gravamen temporal a bancos comerciales y empresas administradoras de crédito” del 5% sobre las ganancias extraordinarias y revisar los gastos tributarios como la “reducción parcial de exoneraciones mal focalizadas”, así como los “ingresos derivados de la regulación del juego online”.