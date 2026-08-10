"Las nubes pasan, el azul queda": Lacalle Pou reapareció como un "viejo militante" y entusiasmó a los blancos

"Las nubes pasan…", empieza a decir Luis Lacalle Pou en este mediodía soleado de Ciudad Vieja. Y antes de que pueda terminar la frase, la multitud le responde “el azul queda”.

Después de una semana de días nublados, era razonable esperar que con el cielo despejado y en plena celebración de los 190 años del Partido Nacional, el expresidente fuera a mencionar esa cita en su discurso.

Con la frase de su bisabuelo, Luis Alberto de Herrera, Lacalle Pou no solo homenajeó al histórico dirigente, sino que también hizo un guiño al discurso que él mismo dio años atrás al ganar las elecciones.

Y en el contexto de su oratoria este domingo en la Plaza Matriz, esas referencias no fueron casualidad, porque Lacalle Pou estaba hablando en el aniversario de su partido, pero además reapareciendo en la vida política.

Desde que dejó la Presidencia, el líder blanco ha mantenido un bajo perfil, con excepciones como un discurso en la convención de su partido y una conferencia de prensa por el caso Cardama, ambas en 2025.

Así que apenas llegó al acto frente a la sede del Partido Nacional, los militantes empezaron a pedirle fotos y a gritarle “presidente, presidente”. Y cuando terminó de hablar Álvaro Delgado y le llegó a Lacalle Pou el turno de subirse al escenario, la multitud estalló.

Lacalle bromeó con que estaba “desentrenado”, “veterano” y dijo que su gobierno lo había dejado “satisfecho”, pero no “conforme”.

Buscó intimidad con el público confesando algo “muy personal”, que esperaba, bromeó, que no saliera de ese ámbito. Dijo que había sentido “melancolía” en los últimos meses de su presidencia. Y entonces alguien del público le gritó: “Pero vas a volver”.

“Yo me regalo también…”, respondió el expresidente.

Habló también de que se ha vuelto cada vez “menos ortodoxo” y que su gobierno fue “humanista”, y retomó su noción de libertad, que ya había aparecido en sus últimos tiempos como mandatario y que implica un rol clave del Estado. “Qué lindo ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene casa, no tiene salud, no tiene trabajo y no puede criar a sus hijos”, subrayó, distanciándose de posiciones más radicales dentro del liberalismo, como la del presidente argentino Javier Milei.

En ese sentido, Lacalle Pou criticó a los presidentes “que insultan, que agravian, que descalifican cuando tendrían que ser el padre de una gran familia”. “Y estoy hablando de todo el abanico”, advirtió.

Al destacar los conceptos de “unión” e “idea”, que aparecen en el escudo del Partido Nacional, dijo que los blancos deben unirse con quienes comparten su visión. Pero como está en el aire la discusión interna sobre si el Partido Nacional y el Partido Colorado deberían unirse en el lema coalición republicana para las próximas elecciones (ver aparte), Lacalle Pou aseguró que no estaba hablando de una “comparecencia electoral”.

Respecto a la coyuntura política, manifestó su preocupación sobre el tono entre oficialismo y oposición. “Flaco favor le hacemos a la política si termina siendo un concurso de egos, el insulto o el agravio. Si no podemos resolver las cosas a la gente, por lo menos tengámosle respeto”, dijo y se ganó el aplauso del público.

De todas formas, en su discurso se pudieron encontrar entre líneas algunas críticas al gobierno frenteamplista. O por lo menos eso interpretaron los blancos cuando Lacalle habló sobre los conceptos de “poder y autoridad”. “Si hay algo que me queda claro hoy en día es que no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad”. Entre la multitud, que festejó la frase del expresidente, se escucharon alusiones a Yamandú Orsi.

Por otra parte, el líder blanco, el político con más aprobación en el país, se refirió a una idea muy repetida últimamente: que las personas piden soluciones a una velocidad que a la política le cuesta llegar.

“Sabemos que hoy se exigen respuestas más rápidas. ¿No es lógico que así sea en el mundo interconectado en el que vivimos? Es mucho mejor que se exijan respuestas más rápidas, porque si la política es más lenta que las necesidades de la gente, no es la gente que se tiene que frenar, es la política que tiene que apurarse en dar soluciones”.

Lacalle Pou reconoció que es un “desafío enorme”, por la institucionalidad y la separación de poderes, pero que se debe afrontar.

En este sentido, habló de la inteligencia artificial (IA). Dijo que se la ve como algo negativo, cuando la tecnología siempre generó un avance para la humanidad, más allá de sus problemas. “Abracémosla (a la IA) como una manera de acelerar la política y que sea mejor y que se resuelvan antes los problemas”, afirmó.

Al final de su discurso, retomó la idea de que ya es un “viejo militante”.

“No sé si les pasa que cuando vas quedando más veterano te permitís más emocionarte. Y yo creo que eso lo hace vivir a uno mucho más libre estas instancias. Me llevaron de chiquito a los actos del Partido Nacional y cada tiempo que pasa, cada día que pasa en el lugar donde esté, estoy más con ustedes”, dijo conmovido.

Para terminar, desplegó su memorial territorial, fiel al linaje herrerista, y contó una anécdota de sus tiempos como diputado por Canelones. “Me acuerdo de estar volviendo por la ruta 74, rumbo a la 8, antes de pasar Suárez, y poner una canción. Era la época de los CD y cada vez que pasaba esa frase de la canción, la pasaba para atrás. Esa canción dice: ‘Bórdenme una divisa que sea bien blanca, que diga por la patria con letras anchas’”.

Se bajó del escenario y fue rodeado por los militantes, quienes, como siempre, le hablaban, lo tocaban y apenas le daban espacio para que levantara el brazo y sacara una de las cientos de selfies que le iban a pedir.