Las 10 frases que dejó Lacalle Pou en su regreso: libertad, política, unidad y una mirada “menos ortodoxa”

Luis Lacalle Pou tomó la palabra este domingo en un acto del Partido Nacional después de un largo período de bajo perfil y dejó un discurso con varias definiciones sobre la política, la libertad y el futuro del partido.

A lo largo de su intervención, el expresidente habló de inteligencia artificial, acuerdos políticos, autoridad y de una concepción de la libertad que, según reconoció, lo llevó a ser “cada vez menos ortodoxo”.

Militantes del Partido Nacional saludan a Luis Lacalle Pou. Foto: Ignacio Sánchez.

Estas fueron 10 de las frases más destacadas de su intervención:

1. “Si la política es más lenta que las necesidades de la gente, no es la gente la que tiene que frenar, es la política la que tiene que apurarse en dar soluciones.”

2. “La inteligencia artificial tiene y debe y puede y abracémosla como una manera de acelerar la política y que sea mejor y que se resuelvan antes los problemas.”

3. “Si no podemos resolver las cosas a la gente, por lo menos tengámosle respeto. Y esto no significa callarse la boca. ¿Desde cuándo un blanco se calla la boca?”

4. “Firme con las ideas y suave con las personas. Porque siempre que alguien no puede sostener sus ideas, o que no las quiere o que no las sabe expresar, recurre al agravio.”

5. “¿Alguien cree que una persona realmente puede no tener ideas? Nosotros somos esencialmente cuerpo, intelecto, corazón y somos ideas. Y eso lo tenemos que defender.”

6. “La unión es como concebir nuestro país: en una policlínica de barrio, cuando se necesita una silla odontológica o que llegue la ambulancia o los remedios, ahí está el pueblo unido, de ese pago, de ese barrio, que son blancos, colorados, frenteamplistas, del Partido Independiente y orejanos.”

7. “No hay que curar heridas, hay que no lastimar. ¿Alguien cree que uno puede unir en el gobierno si llegó dividiendo en una campaña electoral o en su vida política?”

8. “Me he vuelto cada vez menos ortodoxo. Que no quiere decir que mis valores y principios los ande cambiando según conveniencia, pero en la práctica soy cada vez menos ortodoxo. Porque qué lindo ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene laburo, no tiene casa, no tiene salud y no puede criar a sus hijos.”

9. “No se puede gobernar un país si no se conoce. Y conocer es haber tenido la oportunidad de mirarse a los ojos, de conversar un rato, de entender los sueños, las alegrías, las tristezas, las esperanzas y cargarlas arriba del hombro.”

10. “No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad. Y esa autoridad intelectual, afectiva, no se construye de un día para el otro: es una construcción casi imperceptible.”