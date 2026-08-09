“Tomaremos la decisión este lunes”: cuándo podría jugarse City Torque vs. Peñarol y el error que cometió la AUF

En un calendario que será muy apretado hasta fin de año por la disputa conjunta del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya y de la Copa AUF Uruguay, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol tendrá una nueva problemática y su presidente Álvaro Rivero se refirió a la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol, que debió jugarse este sábado en el estadio Charrúa, pero se suspendió por fallas en la red lumínica del estadio.

Al Ciudadano no le sentó nada mal porque entre semana comenzará su serie por los octavos de final de Copa Sudamericana ante Tigre, pero al aurinegro le corta un buen envión de gran rendimiento y puede que le apriete el calendario de cara al clásico con Nacional de la cuarta fecha. Entre especulaciones de un lado y de otro, Rivero dio sus impresiones y confirmó que este lunes se tomará una decisión.

“Cuando se corta la luz, la primera comunicación que hago es con Gustavo Mariosa, de inteligencia de AUF, para tener un plan B. Al otro día era imposible porque jugaba Nacional y había que coordinar 200 policías en la noche y era imposible poder jugarlo”, manifestó el presidente de la Mesa Ejecutiva.

Rivero confirmó que este lunes habrá novedades. “Seguramente nos juntemos con los compañeros de la Mesa Ejecutiva este domingo y tomaremos la decisión este lunes. Una posibilidad es que se juegue el partido el próximo sábado, ahí no tendríamos que llamar a un consejo de liga y otra es que se postergue para el futuro. Podría ser antes del clásico o después cuando la Copa AUF Uruguay nos lo permita”, dijo Rivero al programa Punto Penal de Canal 10.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de AUF, durante un Consejo de Liga. Foto: Estefanía Leal.

Sea cual sea el resultado, por lo apretado del calendario es probable que se tenga que sumar una fecha entre semana o bien que Montevideo City Torque y Peñarol tengan fijado su partido entre semana. Algo complejo por la participación del Ciudadano en la Sudamericana, sobre todo en caso de avanzar, y los partidos venideros por Copa AUF Uruguay.

Álvaro Rivero hizo un particular hincapié. “En todo momento estuvimos comunicados con el delegado del partido, Marcelo de León, la cuarteta arbitral, pero la decisión de suspender siempre es exclusiva del árbitro del partido. Lo que quiero aclarar es que la decisión de suspender siempre es del árbitro”, apuntó.

Analizados los hechos, una de las primeras impresiones para el presidente de la Mesa Ejecutiva es que AUF debería mejorar su accionar para estos casos y puntualizó un error. “Tal vez hay que establecer un protocolo de crisis para estos casos. Hubo un error de comunicación de la AUF y es necesario un protocolo para que el público presente esté informado mediante altoparlantes o canales oficiales. Hubo un error en el procedimiento de la comunicación de la decisión”, manifestó Rivero y aclaró que cuando la luz regresó no pudo volverse a reanudar el partido porque el público ya se había retirado. “Una vez que se tomó la decisión de suspender, con la gente yéndose, no se podía volver atrás”.