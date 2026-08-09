“Un papelón más” y “algo premeditado”: Ruglio habló de la suspensión de City Torque vs. Peñarol y dio su visión

En medio de un calendario apretado hasta fin de año, la Liga AUF Uruguaya tendrá un nuevo problema luego de la suspensión por fallas en la red lumínica del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol que debió jugarse este sábado en el estadio Charrúa. La suspensión causó gran molestia en el equipo aurinegro y su presidente, Ignacio Ruglio, manifestó su descontento y sus puntos de vista para afirmar que “hubo algo premeditado”.

“Es un papelón más. Una cosa muy rara y muy extraña que con el correr de las horas se tendrá más claridad. Cuantos más actores juntas y van pasando las horas, más te das cuenta que algo extraño hubo y ojalá que se sepa con el correr del tiempo”, dijo el mandamás aurinegro.

Para Ruglio, lo que ocurrió en el Charrúa fue algo premeditado y relató cómo se sucedieron los hechos. “Estoy seguro de que hubo algo premeditado, pero de ahí a que lo podamos comprobar… Ayer Marcelo de León en zona mixta dijo que se hacía responsable de que se jugara y después (Javier) Feres suspendiéndolo y luego diciendo que no lo había suspendido”, declaró en entrevista con Punto Penal de Canal 10 y contó qué fue lo que ocurrió luego de que Peñarol llevara a su propio técnico para intentar solucionar el problema en la red lumínica.

“Nosotros trajimos a nuestro tecnológico, a Marcio Larrosa, que vino en tiempo récord al Charrúa, lo dejó arreglado. Pidió 10 minutos para arreglarlo y al 6 ya lo tenía arreglado. Igual lo suspendieron e hicieron salir a la gente. Marcio se quedó hasta las 22 en el estadio y la luz nunca se apagó. Nadie sabe quién le dijo a la voz del estadio que suspendiera y que salieran los hinchas. Cuando la luz estaba arreglada dijeron que ya les habían dicho a los hinchas que salieran y no podían ir para atrás. Fue todo muy vergonzoso”, manifestó el presidente aurinegro.

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol fue suspendido por fallas en la iluminación del Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

Según el diálogo entre el presidente de Peñarol y su funcionario, la solución estuvo en reiniciar el sistema. “Cuando Marcio llegó y en 10 minutos dijo que lo arreglaba, comenzó el apuro por suspenderlo. Es todo muy evidente, después de te dicen que tenés que tener pruebas y las pruebas están con lo que pasó. Te dicen que hagas una denuncia y denuncia de qué, ¿de que alguien apagó la luz para que el partido no se jugara? Dijimos perfecto, pónganlo mañana a la 12 del mediodía y dejamos a los equipos concentrados. Bien separado del partido de Nacional”.

Para Ignacio Ruglio, la suspensión del partido responde a una intención de favorecer a Nacional, que no atraviesa un buen momento. “Peñarol le hizo tres goles a Boston River, a Cerro Largo, cinco a Wanderers y los tienen que sacar de los pelos a los que ayudan año tras año como en la final del año pasado, que en el Campeón del Siglo cometimos dos errores y después los pasamos por arriba, le partieron la canilla a Leo Fernández y no cobraron penal. Tejera va al Munduial como premio por eso”.

El presidente de Peñarol hizo hincapié en que falló la red lumínica de un estadio que no presenta ningún problema normalmente. “Jugaba con suplentes ayer Torque. Se apagó la luz en un lugar donde nunca se apaga la luz. Gustavo Guerra, nuestro presidente de rugby, está unido a la liga de rugby y nos dijo que ahí se juega todas las noches. ¿Quieren más pruebas? En la primera fecha del Clausura cuando los tienen que sacar de los pelos de la crisis que tiene nacional, Nos meten a Feres a nosotros y a Heras y a Cunha del otro lado. Se apaga la luz misteriosamente en un estadio que nunca se apagó, llega nuestro tecnológico, la prende, les dice que no va a pasar nada y se queda hasta ahí hasta las 22 con la luz prendida. No hay que ser Einstein para darse cuenta de lo que estaba pasando”, declaró Ruglio y manifestó que Peñarol se va a presentar a jugar el partido cuando tenga que hacerlo.

“Peñarol va y lo juega. Nunca me escribieron tantos jugadores, hasta jugadores que nunca se meten en estas cosas. Ayer jugadores que son híper correctos, era un mensaje atrás de otro. Yo tengo que salir a dar la pelea, soy el presidente. Peñarol no se fuga de los lugares, si nos ponen el partido tres días antes del clásico lo vamos a jugar y lo vamos a intentar ganar. Esto nos va a hacer más fuertes”.