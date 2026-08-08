Javier Feres tras suspender el partido entre Torque y Peñarol: “Soy yo el que decide cuando se juega y cuando no”

Cerca de la hora 19:17 el árbitro Javier Feres tomó la resolución de suspender el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol por la primera fecha del Torneo Clausura a raíz de varias fallas en la red lumínica en el Estadio Charrúa. El juez no quiso dar declaraciones, pero dejó una frase antes de subirse a un vehículo.

“Soy yo el que decide cuando se juega y cuando no”, afirmó Feres, quien fue el árbitro principal del encuentro entre el Ciudadano y el Mirasol por la primera fecha, que no se llegó a disputar debido a problemas con las luces del Estadio Charrúa.

Previo a la salida de los dos equipos al campo de juego comenzaron a darse ciertos inconvenientes con las luces. Incluso algunos hinchas pensaron que se trató de un juego de luces de cara a la presentación de ambos elencos.

El apagón en el Estadio Charrúa previo al inicio del partido entre City Torque y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Sin embargo, el apagón continuó. El sorteo de los capitanes se hizo a oscuras y cómo se veía que iba para largo el tema los equipos se volvieron a los vestuarios a raíz de las bajas temperaturas.

Asimismo, llegó un equipo técnico de UTE con el fin de poder solucionar este inconveniente. Tal es así que estuvieron en contacto con personal de Estados Unidos que da el soporte para lo que es la red lumínica del Estadio Charrúa.

Tras los constantes inconvenientes que se registraron con el tema de la luz en el Estadio Charrúa, el árbitro Feres tomó la resolución de suspender el partido.

La complicación por el calendario

La suspensión del partido complica y mucho con el tema del calendario del Torneo Clausura, debido a que Montevideo City Torque tiene un compromiso internacional el miércoles 12: visita a Tigre en Buenos Aires, desde la hora 19:30, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Aquí surge un problema, ya que por estatuto no se puede comenzar una nueva fecha sin terminar la anterior. Salvo que se vote en un Consejo de Liga en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

