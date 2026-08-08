City Torque y Peñarol en un prometedor partido por el Torneo Clausura: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

El presente de los dos invita. La realidad de uno y otro promete un partido que, en lo previo, se presenta por demás atractivo porque hoy desde la hora 18:30 en el Estadio Charrúa, el Montevideo City Torque —único equipo uruguayo en competencia internacional actualmente— recibirá a un entonado Peñarol que viene de conquistar el Torneo Intermedio con una gran producción ofensiva.

El encuentro que será arbitrado por Javier Feres, se podrá ver en vivo por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Se trata de un partido que además de la promesa de atractivo, cobra importancia al ser el debut de ambos en un nuevo certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya como el Torneo Clausura porque los dos quieren sumar de a tres para comenzar pisando fuerte pero también para sumar en la Tabla Anual.

Cabe recordar que Peñarol es el único puntero de la acumulada tras el Torneo Intermedio y buscará seguir al frente, mientras que City Torque se ubica en el cuarto puesto, a ocho del Mirasol.

Pero más allá de lo estadístico, desde lo futbolístico hoy el Estadio Charrúa tendrá un partido entre dos equipos de estilos diferentes, pero con idénticos objetivos: el arco rival.

El Carbonero vive un buen presente que no hace más que ilusionar a sus hinchas porque desde que volvió el fútbol jugó cuatro partidos con tres triunfos y un empate, pero con un título de campeón incluido como el del Torneo Intermedio.

Además, en esos cuatro encuentros, la solidez defensiva y la contundencia ofensiva describen a un aurinegro que dio un giro de 180 grados en su rendimiento tras el parate ya que lleva anotados 12 goles en los cuatro encuentros disputados y solo recibió dos.

Del otro lado está el Ciudadano que mira de reojo los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Tigre pero que no quiere perder de vista el torneo local. Por eso, Marcelo Méndez apronta un planteo de fidelidad a su estilo para salir a buscar los tres puntos para comenzar el Torneo Clausura con el pie derecho.

Montevideo City Torque vs. Peñarol

TORNEO CLAUSURA

Hora: 18:30

Cancha: Estadio Charrúa

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez

Cuarto árbitro: Eduardo Varela

VAR: Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas

Entradas en CobraTicket: Local Canje/$500 - Visitante $700/$900

Montevideo City Torque

Franco Torgnascioli

Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera

Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes

Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade

D.T. Marcelo Méndez