¡Bombazo! En España afirman que Ronald Araujo deja Barcelona y será nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra

Sorpresa en el mercado de pases de Europa luego de que el periodista Fabrizio Romano, especializado en transferencias, afirme que Ronald Araujo dejará Barcelona para convertirse en nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra. La versión cobró fuerza en medios españoles que, además sostiene que irá cedido, pero con una opción de compra.

El zaguero riverense fue el capitán principal de Barcelona en las últimas temporadas, pero es cierto que por lesiones había perdido pie en la carrera por la titularidad en la defensa del equipo Culé.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool agree loan deal to sign Ronald Araujo from Barcelona, HERE WE GO! 🇺🇾



Verbal agreement club to club with Barça now approved by director Deco.



New centre back for #LFC with a surprise bomba. pic.twitter.com/kK4GIifmff — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Liverpool sumaría de esta manera un futbolista importante para una posición en la que cuenta con poco recambio teniendo en cuenta que en estos momentos solamente tiene dos zagueros: Virgil Van Dijk y Joe Gómez. Cabe recordar que en la pasada temporada perdió a Jarell Quansah —que se marchó al Bayer Leverkusen— y en esta campaña se marchó Ibrahima Konaté en condición de libre al Real Madrid.

Según informó el medio español Sport, Liverpool se haría cargo del 100% del salario del futbolista uruguayo y se guardaría una opción de compra teniendo en cuenta que Araujo tiene contrato con Barcelona hasta 2031.

Desde España también afirman que los dos clubes ya se habrían puesto de acuerdo y que en incluso la operación tendría el visto bueno de Deco, acutal director deportivo del blaugrana. Esto motivó que los agentes viajen a suelo inglés para poder finalizar la transferencia y que próximamente empiece a entrenar bajo las órdenes de Andoni Iraola, el nuevo técnico de los Reds.

En su última temporada, Araujo tuvo altibajos defendiendo la camiseta del Barcelona teniendo en cuenta que comenzó sumando varios minutos, pero poco a poco su regularidad cayó hasta que en noviembre tomó la decisión de pedir una licencia temporal que lo llevó a realizar un viaje priorizando su salud mental. En su regreso en solamente tres ocasiones disputó los 90 minutos.

Cabe recordar que Araujo formó parte de la lista de convocados de Uruguay para el Mundial 2026, pero una lesión lo marginó de la fase de grupos lo que finalmente fue la única instancia que disputó la Celeste al quedar eliminada en la primera ronda.

De esta forma se despediría de Barcelona tras ocho años —cuando llegó a reforzar el Barcelona B— y un total de 213 partidos con el plantel principal del conjunto culé, al que ascendió en 2019, y con el que marcó 14 goles. A su vez, ganó ocho títulos al quedarse en tres ocasiones con LaLiga, dos veces con la Copa del Rey y tres veces con la Supercopa de España.