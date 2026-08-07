Conflicto en el puerto de Montevideo: TCP denuncia que el sindicato pidió reducir la jornada laboral
Por asamblea del sindicato, la empresa anunció a los usuarios que no habrá atención a camiones durante el sábado, domingo y lunes
La Terminal Cuenca del Plata (TCP) anunció la paralización de sus actividades en el puerto por resolución de una asamblea del sindicato. Según informó Katoen Natie -la principal accionista de TCP- no habrá atención a camiones en lo que queda de hoy, el sábado 8, el domingo 9 y hasta nuevo aviso el lunes 10 de agosto.
- A través de un comunicado, Katoen Natie señaló que la situación "responde a la resolución adoptada por la Asamblea del Sindicato de Trabajadores de TCP–NELSURY de no reintegrarse a sus tareas hasta la realización de una nueva asamblea, prevista para el próximo lunes 10 de agosto, luego de la reunión convocada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".
- Además, indicó que tras varias reuniones en las que se habían registrado avances, el sindicato volvió a plantear la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, recientemente acordada para el sector de la construcción. También ha reiterado su solicitud de incrementar sustancialmente la cantidad de jornales asegurados, independientemente de que exista o no trabajo efectivo, según la compañía.
- "TCP considera necesario aclarar que el acuerdo alcanzado en la construcción fue negociado en el ámbito de los Consejos de Salarios de ese sector. Por lo tanto, sus términos no pueden trasladarse ni imponerse automáticamente en una negociación colectiva por un convenio bipartito. La reiteración de estos planteos, en las actuales condiciones, vuelve a constituir un obstáculo significativo a una negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo viable y sostenible", continúa.
- El comunicado agregó que los usuarios pueden verificar en tiempo real el estado del Acceso A para camiones a través de su página web y que, para consultas o asistencia, indica que el Departamento de Customer Service permanece a disposición.
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