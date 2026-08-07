Conflicto en el puerto de Montevideo: TCP denuncia que el sindicato pidió reducir la jornada laboral

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) anunció la paralización de sus actividades en el puerto por resolución de una asamblea del sindicato. Según informó Katoen Natie -la principal accionista de TCP- no habrá atención a camiones en lo que queda de hoy, el sábado 8, el domingo 9 y hasta nuevo aviso el lunes 10 de agosto.





A través de un comunicado, Katoen Natie señaló que la situación "responde a la resolución adoptada por la Asamblea del Sindicato de Trabajadores de TCP–NELSURY de no reintegrarse a sus tareas hasta la realización de una nueva asamblea, prevista para el próximo lunes 10 de agosto, luego de la reunión convocada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".

de no reintegrarse a sus tareas hasta la realización de una nueva asamblea, prevista para el próximo lunes 10 de agosto, luego de la reunión convocada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".

Terminal de Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Archivo El País

Además, indicó que tras varias reuniones en las que se habían registrado avances, el sindicato volvió a plantear la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, recientemente acordada para el sector de la construcción. También ha reiterado su solicitud de incrementar sustancialmente la cantidad de jornales asegurados, independientemente de que exista o no trabajo efectivo, según la compañía.

Puerto de Montevideo. Foto: archivo El País