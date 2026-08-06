Del ballet a la eficacia: las claves de la goleada de Peñarol a Wanderers para conquistar el Torneo Intermedio

Sobraron 45 minutos, pero no faltaron emociones, hubo fútbol, goles y un equipo que fue ampliamente superior a otro en la final del Torneo Intermedio que Peñarol le ganó 5-1 a Wanderers para consagrarse campeón por segundo año consecutivo del segundo certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya,

El equipo de Diego Aguirre volvió a dar otro paso al frente en su rendimiento colectivo y no perdonó al de Mathías Corujo en el Estadio Centenario.

Si hay algo que el Mirasol tuvo, fue efectividad a la hora de llegar al arco rival y eso fue lo que hizo que el partido se terminara antes del descanso con el cuarto tanto aurinegro.

Pero antes, pasaron cosas. En primer lugar, Wanderers salió a jugarle de igual a igual a Peñarol y por momentos complicó, pero todo se empezó a desvanecer a los 14’, cuando Leonel Jaime le puso un gran pase filtrado al Cangrejo Cabrera y este mandó un centro venenoso que conectó por abajo Thiago Espinosa para anotar el 1-0 y además, su primer gol con el aurinegro en el día de su estreno con titularidad incluida. Completito.

Leonel Jaime celebra su primer gol con la camiseta de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Y ni el error de Franco Romero en la salida que luego posibilitó el empate transitorio de Luciano Cosentino a los 18’ empañó la noche Mirasol porque se iba a venir un verdadero aluvión ya que la cuota de efectividad de Peñarol tuvo un altísimo porcentaje.

El equipo de Aguirre llegó cinco veces en la primera parte y anotó cuatro tantos para encaminar la victoria y el título del Intermedio.

A los 22’ y con Jaime nuevamente como protagonista, Matías Arezo recibió del argentino y entrando al área definió cruzado para el 2-1. Pero había más porque a los 30’ y tras córner de Leonel, despejó la defensa y Abel Hernández ensayó una gran pirueta para anotar el 3-1.

Y si algo le faltaba a la noche del Estadio Centenario era el gol de un jugador que ya se ganó definitivamente el corazón del hincha como Leonel Jaime. A los 45’, cuando ya se moría la primera parte, Arezo lo puso a correr al atacante nacido en Tigre que, de frente a Buffa, se la picó para el 4-1.

Lucas Hernández, Lucas Ferreira y Maxi Olivera en el centro de la escena levantando la copa del Torneo Intermedio con Peñarol Foto: Estefanía Leal | El País

El complemento sobró por completo pero no impidió un festejo más para el Mirasol que llegó a los 87’ con una gran combinación entre el Cabecita Jonathan Rodríguez y Eric Remedi, que puso el 5-1.

Los números de Peñarol campeón del Torneo Intermedio. Foto: SofaScore.

Con un Leonel Jaime excepcional otra vez, el Mirasol fue muy superior a un Wanderers que después de empatar transitoriamente el partido, todo se le hizo cuesta arriba ante un gran rendimiento colectivo de un aurinegro que sumó su tercer triunfo al hilo en el regreso de la actividad.

Peñarol dio un nuevo paso adelante en su juego, logró por segundo año consecutivo el Torneo Intermedio y el hincha se ilusiona porque anoche vio el ballet de la Fiera.