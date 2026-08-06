"Era bueno que nos pasara esto", celebró Aguirre tras ganar el Intermedio y elogió a Leo Jaime y Espinosa

Peñarol se consagró por segundo año consecutivo en el Torneo Intermedio. Esta vez fue ante Wanderers y por goleada ya que lo hizo 5-1. Diego Aguirre, su entrenador, se mostró más que conforme por lo hecho por sus jugadores y afirmó: "Quedé contento porque el partido lo pudimos resolver, no de manera fácil, pero ayudó encontrar los goles".

Una de las novedades que tuvo el Carbonero fue el sistema táctico con tres zagueros y dos carrileros, lo que el técnico definió como "un planteamiento táctico pensando en este partido, te quedan cosas para lo que viene pero entendimos que era bueno jugar con tres zagueros y buscar la variante táctica para intentar conseguir el triunfo y respondieron muy bien".

"Siempre hay un riesgo en el cambio de sistema, pero entendimos que era bueno hacerlo en este momento y que maneje más de una forma de jugar, las actuaciones individuales también fueron buenas y el plantel se va fortaleciendo y preparando para la segunda parte del año", agregó.

Eso sí, Aguirre afirmó estar "contento", aunque "no hay que exagerar". Sobre todo teniendo en cuenta que

"el sábado comenzamos el Clausura que es nuestro objetivo en un campo complicado (MC Torque en el Charrúa), pero no pensé previo a este partido en el partido siguiente, sí pude hacer variantes para cuidar jugadores, pero tal vez alguna variante podamos hacer, somos conscientes de que será un partido duro".

A propósito al ser consultado sobre el hecho de no rotar para este encuentro, manifestó: "El partido de hoy también era importante, era un titulo y había que ganarlo por eso había que jugarlo con lo máximo. No se me pasó por la cabeza un equipo alternativo. Era bueno que nos pasara esto".

Thiago Espinosa celebra con Javier Cabrera el gol de Peñarol ante Wanderers por la final del Intermedio. Foto: Estefanía Leal.

El técnico del Carbonero también hizo hincapié en la tarea de Thiago Espinosa que hizo su debut en Peñarol: "Muy contento, hizo un muy buen partido, encontró el gol y respondió en todo momento, físicamente es muy fuerte, confirma que es una buena incorporación".

A su vez, también llenó de elogios a Leonel Jaime: "El jugador se adaptó muy rápido, nos tiene sorprendidos porque tiene una calidad y madurez de jugador grande y hay que disfrutarlo. Obvio que hay un mérito grande de la gente que trabaja en Peñarol y de los scouting".

"Más allá del trabajo que puedas hacer, los buenos jugadores se buscan, se entienden y generan cosas", agregó sobre la conexión del argentino con Matías Arezo y Abel Hernández. "Estaba muy contento por lo que vi en la cancha, se vieron jugadas lindas, hicimos muchos goles y el equipo dio una buena impresión más allá de la copa", analizó.

Además de confirmar que Franco Romero "tuvo una carga y pidió para salir", Aguirre manifestó que "hoy con jugadores recuperados, con un banco de suplentes que te desafía, te genera dudas porque hay mucha calidad y es bueno porque precisamos de todo el plantel". Y cerró: "Estoy muy conforme con el plantel, no descarto posibilidades que se han manejado. siempre está la posibilidad de jugadores que vengan o se vayan mientras el mercado esté abierto".