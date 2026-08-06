El primer gol del argentino Leonel Jaime en Peñarol: en una final y con una definición de lujo

Peñarol lo fue a buscar y dio en la tecla. River Plate de Argentina no lo tenía en cuenta y Leonel Jaime aceptó el desafío de cruzar el charco, fichar con el equipo aurinegro y llenarse de confianza para hoy ya ser un jugador decisivo en el equipo de Diego Aguirre.

Es que desde su primera aparición, el atacante de 20 años mostró una calidad impresionante que luego empezó a desplegar ya como titular, porque luego de haber disputado 49' frente a Racing, apareció entre los titulares para enfrentar a Boston River, Cerro Largo y Wanderers.

Tras una asistencia notable de Matías Arezo, el argentino Leonel Jaime definió con sutileza y enorme calidad para ponerle la moña al contraataque de un conjunto aurinegro que vive su mejor momento del año. ¡Peñarol gana 4 a 1! pic.twitter.com/Mq2rHdO86O — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 5, 2026

Frente al Sastre, el argentino completó 83 minutos y ante el Arachán jugó 71' siendo figura porque no solo participó en el tres goles del Carbonero sino que también asistió a Abel Hernández y a Matías Arezo.

Pero a Leonel Jaime le faltaba su primer gol en Peñarol y tanto lo buscó frente a Cerro Largo —no se le dio— que el fútbol le dio la alegría de que su primer grito con la camiseta aurinegra sea en una final y con una estupenda definición.

Matías Arezo y Leonel Jaime celebran el gol de Peñarol en la final del Intermedio ante Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

A los 45', cuando la primera parte ya se encaminaba a terminarse, Matías Arezo recibió la pelota en la mitad de la cancha, levantó la cabeza, se tomó un segundo y lo vio picar a toda velocidad a Jaime, a quien puso a correr con un gran pase. El argentino quedó solo frente al arquero Agustín Buffa —ya era inalcanzable para los zagueros— y definió suave, picándola, ante la salida del golero.

Fue el 4-1 del Mirasol pero fue el primer gol —o golazo— de Cristian Leonel Jaime con la camiseta de Peñarol tras su llegada al club. Por eso lo celebró y mucho. Primero con sus compañeros en medio de los abrazos y luego mirando hacia la Tribuna América del Estadio Centenario buscando a su novia haciendo el corazón con sus dos manos.