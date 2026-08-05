Peñarol vs. Wanderers por la final del Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Torneo Intermedio llega a su final. La definición enfrenta a Peñarol y a Wanderers en el Estadio Centenario (20:00) para conocer al campeón y al equipo que se quedará con el trofeo y con un envión importante de cara al Torneo Clausura, donde ambos se juegan cosas muy importantes pensando en el futuro.

El Carbonero atraviesa un momento interesante en el que logró una racha de victorias que lo ilusionan con lo que viene por delante, mientras que el Bohemio vive una situación similar, pero con la meta de seguir sumando pensando en la permanencia en Primera División y más allá de que este juego no aporta unidades, sí puede ser un trampolín interesante para el ánimo de ambas instituciones.

Los dirigidos por Diego Aguirre arriban a este encuentro tras acumular 16 unidades, producto de cinco triunfos, un empate y una derrota. Por su parte, el equipo de Mathías Corujo alcanzó los 15 puntos luego de cuatro victorias y tres empates, siendo el único invicto de los 16 equipos que disputaron la competencia.

El aurinegro formaría con Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa; Javier Cabrera, Eric Remdi, Eduardo Darias, Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández, mientras tanto los del Prado jugarían con Agustín Buffa; Nicolás Furtado, Santiago Benítez, Nicolás Cabral, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Facundo Labandeira, José Alberti; Nicolás Queiroz, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballos.