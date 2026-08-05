Peñarol vs. Wanderers por la final del Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Torneo Intermedio llega a su final. La definición enfrenta a Peñarol y a Wanderers en el Estadio Centenario (20:00) para conocer al campeón y al equipo que se quedará con el trofeo y con un envión importante de cara al Torneo Clausura, donde ambos se juegan cosas muy importantes pensando en el futuro.
El Carbonero atraviesa un momento interesante en el que logró una racha de victorias que lo ilusionan con lo que viene por delante, mientras que el Bohemio vive una situación similar, pero con la meta de seguir sumando pensando en la permanencia en Primera División y más allá de que este juego no aporta unidades, sí puede ser un trampolín interesante para el ánimo de ambas instituciones.
Los dirigidos por Diego Aguirre arriban a este encuentro tras acumular 16 unidades, producto de cinco triunfos, un empate y una derrota. Por su parte, el equipo de Mathías Corujo alcanzó los 15 puntos luego de cuatro victorias y tres empates, siendo el único invicto de los 16 equipos que disputaron la competencia.
El aurinegro formaría con Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Thiago Espinosa; Javier Cabrera, Eric Remdi, Eduardo Darias, Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández, mientras tanto los del Prado jugarían con Agustín Buffa; Nicolás Furtado, Santiago Benítez, Nicolás Cabral, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Facundo Labandeira, José Alberti; Nicolás Queiroz, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballos.
¿Cómo fue el camino de cada uno hasta la final?
Peñarol se quedó con la Serie A luego de sumar 16 unidades tras cinco victorias, un empate y una derrota. El Carbonero le ganó a Liverpool, a Defensor Sporting, Cerro, Boston River y Cerro Largo, mientras que empató con Racing y cayó con Central Español.
Wanderers terminó líder de la Serie B con la particularidad de ser el único invicto. Ganó cuatro y empató tres ya que venció a Juventud, Progreso, Nacional y MC Torque, mientras que igualó con Albion, Deportivo Maldonado y Danubio.
La nómina de Wanderers para la final
Mathías Corujo cuenta con las bajas de Darlin Mencia (por lesión) y Jonathan Urretaviscaya (suspendido), pero luego cuenta con el plantel a disposición y serán los disponibles para enfrentar a Peñarol.
🫵 Los elegidos para ir en busca del Torneo Intermedio esta noche pic.twitter.com/dlQc0RCYHO— Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) August 5, 2026
La lista de convocados de Peñarol
Con la ausencia nuevamente de Diego Laxalt, así como también la de Maximiliano Olivera y Jesús Trindade, el cuerpo técnico de Peñarol definió la lista de disponibles en la que vuelve a decir presente Jonathan Rodríguez.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Wanderers, por la Final del Torneo Intermedio, @LigaAUF. pic.twitter.com/8BIapqBxPb— PEÑAROL (@OficialCAP) August 5, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Wanderers!
Peñarol y Wanderers se enfrentan en la final del Torneo Intermedio que se disputará en el Estadio Centenario desde las 20:00.