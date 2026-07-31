Así son los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana: MC Torque-Tigre y uruguayos en 15 de 16 equipos

Tras la victoria de Boca Juniors por penales ante O'Higgins y la de Santa Fe con gol de Franco Fagúndez ante Caracas, quedaron definidos los 16 equipos que avanzaron a la siguiente a los octavos de final de Copa Sudamericana, donde Montevideo City Torque representará al fútbol uruguayo y se medirá ante Tigre, ingresado tras eliminar a Nacional el martes pasado.

El Ciudadano enfrentará al Matador el miércoles 12 de agosto en Victoria, Argentina, y será local una semana después en Montevideo. Los horarios aún están por confirmarse.

Pero además de la presencia de un equipo uruguayo pese a la ausencia de Peñarol y Nacional en el plano internacional, 15 de los 16 equipos que juegan esta instancia poseen al menos un futbolistas uruguayo en sus planteles.

Boca Juniors, con Miguel Merentiel y Leandro Lozano, enfrentará a Recoleta de Paraguay, donde juega Alejandro Silva.

El uruguayo Miguel Merentiel festeja su gol para Boca Juniors ante O'Higgins en Copa Sudamericana. Foto: EFE

El Bolívar de Bolivia, equipo de Martín Cauteruccio, enfrentará a San Pablo, donde actualmente no se desempeña ningún jugador de nuestro país.

Independiente de Santa Fe de Franco Fagúndez se medirá al River Plate argentino de Matías Viña, Mauro Arambarri y Giovanni González.

El Red Bull Bragantino de Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa e Ignacio Laquintana se medirá ante el Atlético Mineiro de Thiago Borbas.

Ignacio Laquintana celebra su gol con la camiseta del Bragantino. Foto: @redbullbragantino.

El Santos de Christian Oliva enfrentará al Macará de Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne y Franco Posse.

Por último, el cruce con más uruguayos, cinco para cada lado: el Cienciano de Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Alejandro Hohberg y Cristian Souza, enfrentarán al Botafogo de Lucas Monzón, Lucas Villalba, Santiago Rodríguez, Mateo Ponte y Alenxader Barboza (nacionalizado).

Mateo Ponte en Botafogo frente a Santos Foto: Gentileza

Los partidos de ida de los octavos de final de se jugarán del 11 al 13 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 18 y el 20 de agosto.

Así quedaron los octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vs. Recoleta

Bolívar vs. Sao Paulo

Santa Fe vs. River Plate

Vasco Da Gama vs. Olimpia

Red Bull Bragantino vs. Atlético Mineiro

Santos vs. Macará

Tigre vs. Montevideo City Torque

Cienciano vs. Botafogo

El cuadro de los octavos de final de Copa Sudamericana.

Resultados de los partidos de vuelta de los playoffs

- Martes

TIGRE (ARG) - Nacional (URU) 1-2 (3-0)

SANTOS (BRA) - Universidad Central 4-2 (VEN) (4-1)

- Miércoles

VASCO DA GAMA (BRA) - Independiente Medellín (COL) 1-0 (2-2)

CIENCIANO (PER) - Lanús (ARG) 4-0 (0-2)

RED BULL BRAGANTINO (BRA) - Sporting Cristal (PER) 1-0 (0-0)

- Jueves

Gremio (PER) - BOLÍVAR (BOL) 0-1 (2-3)

Caracas FC (VEN) - Independiente Santa Fe (COL) (0-2)

O'Higgins (CHI) - Boca Juniors (ARG) (0-1)

¿Dónde será la final de la Copa Sudamericana 2026?

La final de la Sudamericana se jugará en Barranquilla-Colombia en esta temporada 2026. Se espera que el encuentro se acabe realizando en el mes de noviembre.