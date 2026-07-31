Copa Sudamericana: Boca Juniors avanzó tras vencer a O'Higgins por penales; Thiago Vecino falló el suyo

En Chile, O'Higgins y Boca Juniors cerraron las llaves de los playoffs de Copa Sudamericana y el Xeneize se terminó clasificando a través de los penales. Es que el elenco argentino cayó por 1-0 como visitante —luego de ganar por el mismo marcador en Argentina— y tuvo que certificar su pasaje a los octavos de final desde el punto penal.

El encuentro tuvo varias presencias uruguayas porque Leandro Lozano y Miguel Merentiel fueron titulares en Boca Juniors y de hecho la Bestia fue uno de los que remató un penal. Fue a colocar, al medio, alto y venció al arquero Carabalí. En el local, ingresó en el segundo tiempo Thiago Vecino que también se hizo cargo de un disparo, pero en este caso la tiró por arriba del horizontal.

Además del delantero uruguayo, en el equipo chileno también falló Luis Pavez ya que en este caso fue una gran atajada del arquero colombiano Álvaro Montero. Tomás Aranda fue el único que erró en Boca luego de una definición increíble donde la picó y el guardameta se quedó parado.

En los 90 minutos, el juego fue parejo y O'Higgins hizo más por el triunfo que terminó consiguiendo gracias al gol de Francisco González cuando iban 72'. En el cierre del encuentro, Vecino casi lo termina ganando luego de ganarle en el aire a su marca y sacar un cabezazo certero, pero que terminó en las manos de Montero, que terminó siendo clave.

El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena está ahora entre los 16 mejores de la competencia donde se medirá con Recoleta de Paraguay, uno de los líderes que tuvieron los grupos de Copa Sudamericana.

Franco Fagúndez sentenció la goleada

En otro de los cruces que tuvieron los playoffs de Copa Sudamericana, Santa Fe dejó eliminado a Caracas al que ya había vencido 2-0 como local y lo volvió a superar por 3-0 en Venezuela. El tercer tanto del encuentro fue uruguayo porque lo marcó Franco Fagúndez tras una buena definición.

El delantero volvió a entrar de muy buena manera desde el banco y en este caso ingresó a los 60' y a los 83' marcó el gol que sentenció el triunfo y se sumó a los goles de Nahuel Bustos y Ángel Figueroa.

Los cruces de Copa Sudamericana

De esta manera, quedaron definidos los partidos de octavos de final que tendrán un solo representante de Uruguay que será Montevideo City Torque quien se medirá con Tigre al que enfrentará primero en Argentina, para luego liquidar la serie en Montevideo.

A su vez, Boca se enfrentará con Recoleta de Paraguay, Sao Paulo hará lo propio con Bolívar, River Plate de Argentina chocará con Independiente Santa Fe, Olimpia y Vasco da Gama protagonizarán una gran llave, Atlético Mineiro y Bragantino será la serie entre brasileños, Macará jugará ante Santos y Botafogo se medirá con Cienciano.