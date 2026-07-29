Lo que no se vio del Tigre vs. Nacional: críticas a dirigentes tricolores y el gesto con el hincha baleado

Los hinchas de Nacional agotaron las entradas disponibles en Victoria y fueron protagonistas. Por la disposición del estadio, los dirigentes debían pasar por enfrente de su tribuna para ir a ubicarse en su sector y ver el partido.

El primero en pasar fue Alejandro Balbi, seguido por Ricardo Vairo, José Decurnex y Alex Saúl. Cuando fue el turno del vicepresidente Flavio Perchman, dos hinchas se aproximaron al tejido y lo insultaron. El dirigente los miró un segundo y siguió su camino sin ninguna reacción.

También hubo un reclamo genérico para los dirigentes bajo el grito: "¡Todo culpa de ustedes es esto!" y otras expresiones como "vamos a ganar algo que estamos en Nacional".

Ya en pleno partido, fue tal el contagio que produjo la hinchada tras el 2-0 parcial que Tomás Verón Lupi se tomó un instante para mirarlos y decirles a distancia: "¡Vamos!" con el puño apretado.

Otro que tuvo un partido especial fue Maximiliano Gómez en el estreno de su capitanía, no solo por el golazo con beso al escudo, sino porque le recriminó al árbitro un tiro de esquina a favor y la amarilla que le sacó a Agustín Dos Santos, quien luego terminó siendo reemplazado.

El arquero Alexis Martín Arias protagonizó una jugada curiosa después de un remate lejano de Tigre y un seguimiento del recorrido de la pelota que derivó en su choque contra el palo. Pero no acusó ningún tipo de dolencia y fue directo a buscar la pelota para sacar con rapidez.

Por otra parte, Lucas Rodríguez, uno de los destacados del Bolso, aprovechó una de las pausas en cancha para hacerle un comentario a Luciano Boggio, otra de las figuras, que acercó el oído y asintió.

En plena segunda pausa de hidratación Jorge Bava adelantó el ingreso de Rodrigo Martínez en busca de darle frescura al equipo, aunque no tuvo la incidencia que buscaba por izquierda.

El gesto del goleador de Tigre con el hincha baleado tras el partido de ida por Sudamericana

Juan Pablo Gerónimo, el hincha de Tigre que fue baleado tras el partido de ida, habló con Ovación tras la clasificación de su equipo a octavos de final de la Copa Sudamericana y reveló el obsequio que recibió de parte del goleador: "Me hicieron entrar al vestuario y Santi (López) me regaló su camiseta, así que feliz de la vida, me voy contento. Lo viví con mi hija y con mi señora, somos todos hinchas de Tigre y siempre venimos a la cancha, así que contentos con la clasificación".

👉El hincha de Tigre baleado en el partido en la ida de fue al vestuario con los jugadores tras la clasificación de Tigre y Santiago López le regaló su camiseta.



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Al ser consultado acerca de cómo se encuentra a nivel de salud, respondió: "Mucho mejor, si arranqué en cero con esto ahora estaré cinco puntos. Por ahí en 15 o 20 días ya no tengo más dolor, en este momento todavía me duele bastante y se me inflama el dedo, que está todo cocido".

En relación a los pasos a seguir para su recuperación, dijo: "No porque teóricamente me tendrían que haber operado en el momento en Uruguay y, como no lo hicieron, me lo curaron y ahora tengo que esperar. En 15 días me sacan los puntos y ahí veo cómo viene la rehabilitación".

En referencia a los acercamientos que tuvo después de la situación sufrida, afirmó: "De Nacional un montón de hinchas se solidarizaron por Twitter (X), pero de la dirigencia no me llamó nadie. Los únicos que me dieron real importancia fueron los dirigentes de Tigre, que se portaron muy bien conmigo. Y también se portó muy bien la cirujana que me atendió en el Hospital del Cerro, y era hincha de Nacional pobre muchacha, ja".