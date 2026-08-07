De "la operación no se concretará" a "está difícil": contrapunto de agentes y dirigentes de Peñarol por De La Cruz

El grupo Faro Sport sacó un comunicado en el que señala que las negociaciones para que Nicolás de la Cruz se convierta en nuevo jugador de Peñarol se cayeron. "La operación no se podrá concretar en este momento", establece el texto, aunque directivos Mirasoles le dijeron a Ovación que aún no están cerradas las negociaciones.

La ilusión estaba por las nubes por parte de los hinchas de Peñarol, ya que el nombre de Nicolás de la Cruz motivaba para poder reforzar al plantel de cara a la recta final de la temporada 2026. Aunque el grupo que representa al futbolista de 29 años indicó que esto no podrá hacerse.

Faro Sport agradeció a Peñarol y "a los dirigentes Marcelo Solomita y Fernando Jacobo por su esfuerzo incansable, su cercanía y su calidad humana en cada etapa de este proceso de trabajo conjunto".

"Desde Faro, hemos actuado procurando resguardar los mejores intereses de Nicolás y, a la vez, realizando un gran esfuerzo para que esta incorporación pudiera concretarse", establece el comunicado.

Nicolás de la Cruz, actual futbolista de Flamengo y de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

"Debemos subrayar que las partes involucradas trabajaron intensamente y aunaron esfuerzos con la firme voluntad de alcanzar un entendimiento. Agradecemos mucho las muestras de afecto e interés recibidas, y le deseamos al Club Atlético Peñarol el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos e institucionales", indica.

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Asimismo, Ovación habló con dos fuentes del Consejo Directivo de Peñarol, una le dijo: "Estamos hablando en este momento, al día de hoy está difícil". Mientras que otra —al ser consultada por este tema— indicó lo siguiente: "Tiempo al tiempo".

La situación de Nicolás de la Cruz

Nicolás de la Cruz en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Foto: AFP

El futbolista de 29 años, que participó del Mundial 2026 con la selección de Uruguay, tiene contrato con el Flamengo de Brasil hasta junio de 2028. Peñarol le hizo el pasado domingo una oferta, que desde el club, consideraron muy importante.

"Nosotros hicimos nuestra propuesta el domingo, hicimos nuestro máximo esfuerzo; la propuesta refleja eso y los representantes lo saben", le dijo una fuente del club Carbonero a Ovación para poder fichar a De la Cruz, que vio acción en los tres partidos de la Celeste en la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Asimismo, añadió que le ofrecieron "el 50% del salario" que De la Cruz percibe en Flamengo. "Ellos quieren mas, nosotros dijimos que más no podíamos", remarcó.

A su vez, desde Peñarol le habían dicho a Ovación lo siguiente: "La negociación no está caída, tampoco avanza sino que está trancada".