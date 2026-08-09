Suspensión de City Torque-Peñarol complica el Clausura: posibles soluciones y la polémica por el clásico

La suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol genera muchos problemas en el calendario del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. ¿El principal? Hay un estatuto que establece que no se puede jugar una nueva fecha del campeonato, sin que la anterior se haya disputado en su totalidad.

Aquí radica el problema y es que el Ciudadano tiene las próximas dos semanas con actividad internacional, ya que jugará la llave ante Tigre de Argentina por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La ida será el miércoles 12 de agosto en el Estadio José Dellagiovanna y la vuelta será siete días más tarde en el Estadio Centenario. Ambos partidos se disputarán desde la hora 19:00.

Todo eso lleva a que Montevideo City Torque no pueda jugar este duelo suspendido ante el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre en las próximas dos semanas. Salvo que el fin de semana del 15 agosto se dispute este encuentro únicamente para que la segunda fecha del Torneo Clausura se realice a partir del sábado 22 de ese mes.

Sin embargo, esta solución implicaría estirar el calendario de la Liga AUF Uruguaya 2026. Aunque hay otra posibilidad y sería la de acudir a un Consejo de Liga en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y votar para que se continúe la segunda fecha del Torneo Clausura sin haber completado la primera jornada.

Los jugadores de Peñarol hacen la entrada en calor con el Estadio Charrúa sin luz. Foto: Leonardo Mainé.

Por lo tanto, quedaría para más adelante el choque entre Montevideo City Torque y Peñarol por la primera jornada del último certamen de la temporada. Una de las fechas en las que se podría disputar este partido sería en la semana del lunes 25 de agosto, pero se daría previo al clásico de la cuarta jornada del Torneo Clausura.

Ese enfrentamiento entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo se disputaría el domingo 30 de agosto. Esta idea no gusta para nada en Peñarol y Evaristo González, consejero Mirasol, se encargó de manifestarlo.

“Tenemos que proteger lo que es el espectáculo de un clásico. Es un partido importante y tenemos que llegar todos con las mismas condiciones”, destacó González en rueda de prensa tras la suspensión del encuentro por fallas en la red lumínica en el Estadio Charrúa. “No empezar con las cosas políticas alrededor que pueden afectar a Peñarol, que eso sí no se va a permitir bajo ningún concepto”, concluyó el consejero.

“Soy yo el que decide cuando se juega y cuando no”

Javier Feres a la salida del Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

Cerca de la hora 19:17 el árbitro Javier Feres tomó la resolución de suspender el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol por la primera fecha del Torneo Clausura a raíz de varias fallas en la red lumínica en el Estadio Charrúa. El juez no quiso dar declaraciones, pero dejó una frase antes de subirse a un vehículo.

“Soy yo el que decide cuando se juega y cuando no”, afirmó Feres, quien fue el árbitro principal del encuentro entre el Ciudadano y el Mirasol por la primera fecha, que no se llegó a disputar debido a problemas con las luces del Estadio Charrúa.

