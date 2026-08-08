“Esto que pasó es raro”: Evaristo González tras la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol no pudo jugarse por la primera fecha del Torneo Clausura debido a una falla en la red lumínica en el Estadio Charrúa. Hecho que el consejero Evaristo González calificó como “algo muy raro”.

“No es común”, continuó González en rueda de prensa tras la suspendió del encuentro y le hizo una pregunta a los reporteros que lo estaban entrevistando: “¿Cuántas veces ustedes (los periodistas) estuvieron en un partido suspendido en el Estadio Charruá? Yo no recuerdo. Conozco este estadio, conozco todo lo que está bien, pero ahora la situación es esta, que es bastante rara”.

La gran preocupación radica en que esta suspensión complica y mucho el calendario del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 por una gran razón: el compromiso internacional que tiene Montevideo City Torque. El equipo Ciudadano debe visitar el miércoles 12 de agosto a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, a la hora 19:00, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El apagón en el Estadio Charrúa previo al inicio del partido entre City Torque y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Eso lleva a que no se pueda jugar el duelo entre City Torque y Peñarol los próximos días, lo que hace que no se pueda disputar la segunda fecha del Torneo Clausura estipulada para el fin de semana del 15 de agosto. ¿El motivo? Por el estatuto de la competencia, que establece que no se puede iniciar una nueva fecha si no se terminó la anterior. Salvo que se vote un Consejo de Liga y se permita esto.

Cabe destacar que en la cuarta fecha del Torneo Clausura se llevará a cabo el clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, fijado con el tentativo para el domingo 30 de agosto.

Le consultaron a González sobre la posibilidad de que el duelo suspendido ante Montevideo City Torque se dispute en la semana previa al clásico, porque ahí no tendría actividad internacional el conjunto Ciudadano. A lo que contestó: “Tenemos que proteger lo que es el espectáculo de un clásico. Es un partido importante y tenemos que llegar todos con las mismas condiciones. No empezar con las cosas políticas alrededor que pueden afectar a Peñarol, que eso sí no se va a permitir bajo ningún concepto”.

El Estadio Charrúa tras el apagón previo al comienzo del duelo entre City Torque y Peñarol por el Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

El partido estaba estipulado para la hora 18:30, pero a raíz de los contantes cortes de luz se fue postergando. Es por esto que el árbitro Javier Feres resolvió esperar para ver si se podía solucionar este inconveniente, aunque a la hora 19:17 decidió darlo por suspendido el choque entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa.