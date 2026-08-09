La suspensión ante Peñarol que favoreció a City Torque: descanso total antes del cruce por Copa Sudamericana

Más allá de que el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol finalmente no pudo disputarse debido a los problemas con la red lumínica, la planificación de Marcelo Méndez había dejado una señal clara: la prioridad estaba puesta en la Copa Sudamericana.

Para el encuentro por el Campeonato Uruguayo, el entrenador ciudadano había decidido preservar a buena parte de su equipo habitual. Gary Kagelmacher, Franco Pizzichillo, Facundo Silvera, Luka Andrade, Esteban Obregón y Salomón Rodríguez, seis futbolistas de campo que suelen ser titulares, aguardaban en el banco de suplentes en un partido que finalmente terminó suspendido.

Entre las alternativas también aparecía Brian Gutiérrez, el argentino recientemente incorporado desde la Reserva de River Plate, quien tenía posibilidades de sumar sus primeros minutos con la camiseta de City Torque.

El desenlace terminó siendo favorable para el Ciudadano pensando exclusivamente en el plano internacional. La suspensión hizo que no tuvieran desgaste ni los titulares que Méndez había reservado ni aquellos que iban a jugar frente al aurinegro. De esta manera, City Torque llegará desde el punto de vista físico en condiciones ideales para su compromiso por la Copa Sudamericana.

Su último partido oficial fue el 31 de julio, cuando enfrentó a Wanderers por el Torneo Intermedio, por lo que llegará al cruce copero con casi dos semanas sin competencia. La situación es muy distinta para Tigre.

El conjunto argentino afrontó tres partidos en una semana, aunque consiguió resultados que le permiten llegar con confianza al desafío internacional.

El once titular de MC Torque para enfrentar a Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Primero derrotó 3-1 a Racing como visitante, luego igualó 0-0 frente a Belgrano y ayer por la noche venció 1-0 a River Plate. Mucho mayor desgaste que el de su próximo rival, pero también una buena racha que le permite llegar fortalecido al cruce.

En ese contexto, la suspensión frente a Peñarol puede terminar siendo un factor favorable para Torque en su intento por mantenerse con vida en la doble competencia. El plantel dirigido por Marcelo Méndez viajará el martes hacia Buenos Aires para enfrentar a Tigre el miércoles a las 19:00 horas en el estadio José Dellagiovanna.

