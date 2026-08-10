A qué hora y por dónde ver la primera conferencia de Diego Forlán como DT de la selección uruguaya

Diego Forlán, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de la Celeste, fue elegido por AUF como nuevo entrenador de la selección Sub 20 y la mayor. Ya comenzó sus trabajos en el Complejo Celeste y este lunes dará su primera conferencia de prensa como DT de Uruguay.

Cachavacha, de 47 años, tendrá su presentación oficial hoy, desde las 14 horas, en el hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario.

La actividad será transmitida en vivo por el canal de Youtube de AUF TV y contará con la presencia de los medios, entre ellos Ovación.

En sus primeras palabras como entrenador de la selección uruguaya, en una entrevista exclusiva que se emitió el viernes en AUFTV, Diego recordó que su abuelo materno fue entrenador de la Celeste y, no solo eso, mantuvo un récord que Forlán terminó rompiendo como jugador.

“Mi abuelo dirigió la selección. En la época que nosotros estábamos con el maestro Tabárez, estábamos rompiendo el récord de partidos invicto que mi abuelo (Juan Carlos) Nino Corazo, había logrado con la selección, que fue dos veces campeón de América. Yo como jugador y nieto estaba rompiendo el récord de mi abuelo, imagínate los sentimientos encontrados en ese momento. En una familia, que el abuelo y el nieto hayan dirigido a la selección, imagínate lo que es para mi madre y para mi familia”.

El debut de Forlán en la selección uruguaya

El primer paso de Cachavacha será cuando enfrente a la selección de Japón en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, el jueves 24 de setiembre, desde las 19:05 horas locales, con una diferencia horaria de 12 horas más, por lo que serán las 07:05 de Uruguay cuando el juez pite el inicio del encuentro por lo que los nipones nombraron como la Copa Desafío Kirin 2026.

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, aunque aún falta definir estadio y hora para este juego. La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.