Se viene la ola de frío polar más intensa del año con temperaturas extremas en Uruguay, según Metsul

Este domingo 21 de junio es el solsticio de invierno y la antesala de una semana helada en Uruguay. Según el pronóstico de la agencia meteorológica Metsul, ingresará la "ola de frío polar más intensa del año", lo que provocará temperaturas extremas.

Tras el ingreso de una "masa de aire frío" este jueves, una segunda ola se aproxima a partir del lunes 22 "de origen polar y fuente intensidad", resalta Metsul. "La parte más intensa de la masa de aire frío de origen polar cubrirá el sur de Brasil el martes 21 y el miércoles 24, antes de debilitarse gradualmente durante la segunda mitad de la próxima semana", detalla la agencia.

Según los datos compartidos por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) se puede observar cómo las temperaturas más bajas también afectarán a Uruguay, principalmente el norte del país.

Los pronósticos de meteorólogos

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X los datos del ECMWF y detalló que habrá entre 3°C y 6°C por debajo de la media entre el 22 y el 29 de junio.

Ola de frío en los últimos días de junio fuente: ECMWF

Por su parte, el meteorólogo José Serra dijo en diálogo con El País que para los últimos días de este mes se esperan máximas de entre 13°C y 15°C y mínimas de entre 5°C y 6°C.

"A partir del solsticio de invierno (21 de junio) vamos a tener algunas precipitaciones entre el 22 y el 27, algo que viene bien porque desde el 9 de mayo no hay lluvias significativas", añadió Serra, quien destacó que este frío "sirve a los productores rurales para combatir la garrapata".

Para el meteorólogo Guillermo Ramis la próxima "va a ser una semana re fría". "Está entrando un sistema de alta presión y es el causante de las invasiones de aire frío que producen heladas agro", apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

También anunció una ola de frío polar para la próxima semana el meteorólogo Nubel Cisneros. El meteorólogo dijo en Subrayado (Canal 10) que habrá "Frío polar, con muy bajas sensaciones térmicas. En el entorno de los 2°C y por debajo de 0°C, se viene muy complicado el frío, mucho viento del sector suroeste".

El pronóstico de Inumet para este fin de semana y los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) reportó que este fin de semana largo "tendrá lluvias y temperaturas muy bajas".

"El viernes se presentará frío en la mañana y fresco en la tarde; el cielo estará nuboso y cubierto en la mañana, acompañado de precipitaciones en todo el país y probable formación de tormentas aisladas en el norte", detalló Inumet.

Para el sábado, según el instituto, se espera una "mañana gélida con heladas y heladas agrometeorológicas. el cielo estará algo nuboso y se prevén nieblas y neblinas matinales".

El domingo "continuará muy frío en la mañana y fresco en la tarde. el cielo estará nuboso con baja probabilidad de precipitaciones al norte".

Mirá el pronóstico de INUMET para este fin de semana largo ☁ pic.twitter.com/8rdCkgzF6Y — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) June 18, 2026

La tendencia general de los próximos días muestra un escenario frío, con presencia de heladas, nieblas y neblinas, alternancia de nubosidad y períodos de aumento de nubosidad, además de algunas precipitaciones aisladas en la evolución del período.