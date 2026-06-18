El pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta y con mejora, con precipitaciones aisladas, viento del noreste al suroeste de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 19 de junio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada marcada por precipitaciones, nubosidad y descenso de temperatura, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 2°C hasta una máxima de 16°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará con cielo cubierto, neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del noreste al suroeste de 10-30 km/h; hacia la tarde/noche la nubosidad irá en disminución, con descenso de temperatura, baja probabilidad de lluvias escasas y viento del suroeste al sur de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de mínima de 6°C y máxima de 16°C.
Para el noreste, se prevé una mañana cubierta, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas, acompañada por viento del noreste al suroeste de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h; durante la tarde/noche habrá disminución de nubosidad y descenso de temperatura, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y viento del suroeste de 10-30 km/h. Las temperaturas serán de mínima de 5°C y máxima de 16°C.
En el suroeste, la mañana comenzará de cubierta a nubosa, con mejora gradual, neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento soplará del sector este al suroeste de 10-40 km/h; para la tarde/noche se anuncia disminución de nubosidad, descenso de temperatura, neblinas y bancos de niebla, con viento del suroeste de 10-40 km/h que pasará a variable de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de mínima de 3°C y máxima de 14°C.
En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, junto a viento del sector este al suroeste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; hacia la tarde/noche la nubosidad disminuirá, bajará la temperatura, habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas y el viento será del oeste de 20-40 km/h, amainando. Las temperaturas serán de mínima de 2°C y máxima de 14°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas, con viento variable de 0-10 km/h que rotará al suroeste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; en la tarde/noche habrá disminución de nubosidad, descenso de temperatura y precipitaciones aisladas, con viento del suroeste de 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h en la costa y posterior amainamiento. Las temperaturas serán de mínima de 2°C y máxima de 15°C.
En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana con cielo cubierto y precipitaciones aisladas, acompañada por viento del sureste al suroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h; para la tarde/noche se prevé disminución de nubosidad, con viento del suroeste de 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h y tendencia a amainar. Las temperaturas serán de mínima de 9°C y máxima de 12°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta y con mejora, con precipitaciones aisladas, viento del noreste al suroeste de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h; durante la tarde/noche la nubosidad irá en disminución, aparecerán neblinas y el viento soplará del suroeste y oeste de 10-40 km/h, amainando. Las temperaturas serán de mínima de 7°C y máxima de 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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