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El pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta y con mejora, con precipitaciones aisladas, viento del noreste al suroeste de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h.

El País
El País
18/06/2026, 19:20
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Vista de la Rambla de Punta Carretas con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Punta Carretas con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Francisco Flores/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 19 de junio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada marcada por precipitaciones, nubosidad y descenso de temperatura, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 2°C hasta una máxima de 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará con cielo cubierto, neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del noreste al suroeste de 10-30 km/h; hacia la tarde/noche la nubosidad irá en disminución, con descenso de temperatura, baja probabilidad de lluvias escasas y viento del suroeste al sur de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de mínima de 6°C y máxima de 16°C.

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Para el noreste, se prevé una mañana cubierta, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas, acompañada por viento del noreste al suroeste de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h; durante la tarde/noche habrá disminución de nubosidad y descenso de temperatura, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y viento del suroeste de 10-30 km/h. Las temperaturas serán de mínima de 5°C y máxima de 16°C.

En el suroeste, la mañana comenzará de cubierta a nubosa, con mejora gradual, neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento soplará del sector este al suroeste de 10-40 km/h; para la tarde/noche se anuncia disminución de nubosidad, descenso de temperatura, neblinas y bancos de niebla, con viento del suroeste de 10-40 km/h que pasará a variable de 0-10 km/h. Las temperaturas serán de mínima de 3°C y máxima de 14°C.

En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, junto a viento del sector este al suroeste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; hacia la tarde/noche la nubosidad disminuirá, bajará la temperatura, habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas y el viento será del oeste de 20-40 km/h, amainando. Las temperaturas serán de mínima de 2°C y máxima de 14°C.

Cielo con nubes en Montevideo
Cielo con nubes en Montevideo.
Foto: Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas, con viento variable de 0-10 km/h que rotará al suroeste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; en la tarde/noche habrá disminución de nubosidad, descenso de temperatura y precipitaciones aisladas, con viento del suroeste de 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h en la costa y posterior amainamiento. Las temperaturas serán de mínima de 2°C y máxima de 15°C.

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana con cielo cubierto y precipitaciones aisladas, acompañada por viento del sureste al suroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h; para la tarde/noche se prevé disminución de nubosidad, con viento del suroeste de 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h y tendencia a amainar. Las temperaturas serán de mínima de 9°C y máxima de 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta y con mejora, con precipitaciones aisladas, viento del noreste al suroeste de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h; durante la tarde/noche la nubosidad irá en disminución, aparecerán neblinas y el viento soplará del suroeste y oeste de 10-40 km/h, amainando. Las temperaturas serán de mínima de 7°C y máxima de 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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