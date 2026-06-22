El pronóstico para el martes 23 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 23 de junio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por una jornada fría, con registros que a nivel nacional irán desde 0°C de mínima hasta 14°C de máxima.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con heladas agrometeorológicas y vientos del suroeste y oeste de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con vientos del suroeste y oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 14°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, presencia de heladas y vientos del suroeste y oeste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche persistirá la nubosidad variable, con vientos del suroeste y oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 12°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, heladas agrometeorológicas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; los vientos soplarán del suroeste y oeste de 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche habrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas, precipitaciones escasas y viento del oeste de 10-30 km/h, además de rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 12°C.

En el centro-sur, el martes comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, heladas y precipitaciones escasas, acompañado por vientos del suroeste y oeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, viento del oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en áreas costeras. Las temperaturas irán de 0°C a 11°C.

Cielo con nubes en un día soleado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, condiciones ventosas y precipitaciones escasas, con vientos del oeste de 20-40 km/h y rachas de 50-60 km/h. En la tarde/noche el cielo estará nuboso y cubierto, con viento más intenso en zonas costeras, precipitaciones escasas, vientos del oeste de 20-40 km/h y rachas de 50-60 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 1°C a 12°C.

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa con períodos de cubierto, ambiente ventoso y precipitaciones, con vientos del suroeste de 30-50 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y viento del oeste de 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 10°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, vientos del suroeste y oeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. En la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, vientos del suroeste y oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 11°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.