El pronóstico para el miércoles 24 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este miércoles 24 de junio de 2026 el pronóstico del clima en Uruguay estará marcado por una jornada fría, con heladas en varias zonas, nubosidad variable y fenómenos aislados; a nivel nacional, las temperaturas irán desde una mínima de -1°C hasta una máxima de 14°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana habrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de mayor cobertura, heladas y neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde/noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con algunos claros y neblinas; el viento soplará del sector oeste de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h, y luego rotará al noroeste de 10 a 20 km/h. Las temperaturas serán de mínima -1°C y máxima 14°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, heladas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. En la tarde/noche aumentará la nubosidad hasta quedar nuboso y cubierto, con neblinas; los vientos serán del sector oeste de 10 a 30 km/h durante la primera parte del día y del noroeste de 10 a 30 km/h hacia el cierre de la jornada. Las temperaturas serán de mínima -1°C y máxima 12°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, heladas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Para la tarde/noche, el panorama pasará a nuboso y cubierto, con neblinas; el viento soplará del suroeste de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h, y luego del noroeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de mínima 0°C y máxima 13°C.

En el centro-sur, durante la mañana se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, heladas, niebla y neblinas, además de precipitaciones escasas. En la tarde/noche continuará nuboso y cubierto, con neblinas; el viento se mantendrá del sector oeste de 10 a 30 km/h a lo largo de la jornada. Las temperaturas serán de mínima 0°C y máxima 11°C.

Heladas en Lavalleja durante la ola de frío polar. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana presentará cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, heladas, neblinas y chaparrones costeros. Hacia la tarde/noche estará nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; los vientos serán del sector oeste de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras, y luego del noroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de mínima -1°C y máxima 12°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto y chaparrones, acompañada por viento del sector oeste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas, mientras que el viento rotará del oeste al noroeste y soplará de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de mínima 7°C y máxima 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con probables heladas agrometeorológicas, neblinas y precipitaciones escasas. Durante la tarde/noche el cielo quedará nuboso y cubierto; los vientos serán del sector oeste de 10 a 30 km/h en la primera parte del día y del oeste al noroeste de 10 a 30 km/h hacia la noche. Las temperaturas serán de mínima 4°C y máxima 11°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.