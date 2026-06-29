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"Desvíos negativos de entre -2° y -6°": la advertencia de los meteorólogos por la crudeza del frío en Uruguay

Mientras Inumet prevé heladas matinales, Guillermo Ramis anuncia que la humedad será una constante del invierno y que este fin de semana se esperan lluvias.

El País
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29/06/2026, 09:15
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Mapa de anomalías de temperaturas previstas para la semana del 30 de junio al 5 de julio, según el Global Forecast System (GFS).
Mapa de anomalías de temperaturas previstas para la semana del 30 de junio al 5 de julio, según el Global Forecast System (GFS).
Foto: X/Mario Bidegain

El frío y la humedad predominarán esta semana en Uruguay. Además, hacia sábado y domingo no se descartan algunas lluvias. Así lo indican pronósticos del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes.

Ya este lunes se registraron temperaturas bajo cero en algunas zonas del país, por ejemplo en Trinidad (-1,6° a las 8:00 AM). Según Inumet, en Montevideo y el área metropolitana este lunes se esperan 3° de mínima y 13° de máxima. Para el martes se anuncia 1° de mínima y 13° de máxima, con heladas en la mañana. Para el miércoles, 3° y 12°. El jueves sube la mínima pero baja la máxima: 5° y 10°. El viernes habrá entre 4° y 12°, el sábado entre 6° y 15° y el domingo entre 7° y 14°.

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En la zona central del país, que suele ser de las más frías, se anuncian -2° de mínima el martes, y nuevamente temperaturas bajo cero el viernes, casi siempre con heladas matinales.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico basado en el Global Forecast System (GFS) que indica que esta semana habrá "desvíos negativos de temperaturas máximas de entre -2° y -6°", es decir, la temperatura máxima estará entre dos y seis grados por debajo de lo esperado para la época.

"Las máximas y las mínimas están muy bajas", dice Guillermo Ramis, que anuncia lluvias para sábado y domingo

Su colega Guillermo Ramis también anunció mucho frío para esta semana. En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), compartió: "Acá no sé qué se ha dado que estamos teniendo tanto frío cuando debería ser más atemperado".

Dia de frio en Montevideo
Mujeres abrigadas caminan por Montevideo un día de frío.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Dijo que el martes habrá 3° de mínima en Montevideo, la más baja de la semana, y que la máxima estará entre 10° y 13° todos los días. "Semana muy fría, es una suerte que estén de vacaciones (los estudiantes), las máximas y las mínimas están muy bajas", apuntó.

Además, anunció que "la humedad va a seguir, va a ser la constante del invierno", y pronosticó lluvias para el fin de semana: "El sábado no va a pasar más nada que lluvia; llueve todo el día. El domingo hay algunos chaparrones, poca cosa pero chaparrones al fin".

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