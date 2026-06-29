"Desvíos negativos de entre -2° y -6°": la advertencia de los meteorólogos por la crudeza del frío en Uruguay

El frío y la humedad predominarán esta semana en Uruguay. Además, hacia sábado y domingo no se descartan algunas lluvias. Así lo indican pronósticos del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes.

Ya este lunes se registraron temperaturas bajo cero en algunas zonas del país, por ejemplo en Trinidad (-1,6° a las 8:00 AM). Según Inumet, en Montevideo y el área metropolitana este lunes se esperan 3° de mínima y 13° de máxima. Para el martes se anuncia 1° de mínima y 13° de máxima, con heladas en la mañana. Para el miércoles, 3° y 12°. El jueves sube la mínima pero baja la máxima: 5° y 10°. El viernes habrá entre 4° y 12°, el sábado entre 6° y 15° y el domingo entre 7° y 14°.

En la zona central del país, que suele ser de las más frías, se anuncian -2° de mínima el martes, y nuevamente temperaturas bajo cero el viernes, casi siempre con heladas matinales.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico basado en el Global Forecast System (GFS) que indica que esta semana habrá "desvíos negativos de temperaturas máximas de entre -2° y -6°", es decir, la temperatura máxima estará entre dos y seis grados por debajo de lo esperado para la época.

Anomalías de #temperaturas máximas previstas por #GFS sobre Sudamérica, de MAR30jun a DOM05jul. Se espera frío sobre #Argentina y #Uruguay con desvíos negativos de temp. máximas de -2°C a -6°C. Frío para el "núcleo" del invierno 2026. pic.twitter.com/Sn1SNQhLDr — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 29, 2026

"Las máximas y las mínimas están muy bajas", dice Guillermo Ramis, que anuncia lluvias para sábado y domingo

Su colega Guillermo Ramis también anunció mucho frío para esta semana. En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), compartió: "Acá no sé qué se ha dado que estamos teniendo tanto frío cuando debería ser más atemperado".

Mujeres abrigadas caminan por Montevideo un día de frío. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Dijo que el martes habrá 3° de mínima en Montevideo, la más baja de la semana, y que la máxima estará entre 10° y 13° todos los días. "Semana muy fría, es una suerte que estén de vacaciones (los estudiantes), las máximas y las mínimas están muy bajas", apuntó.

Además, anunció que "la humedad va a seguir, va a ser la constante del invierno", y pronosticó lluvias para el fin de semana: "El sábado no va a pasar más nada que lluvia; llueve todo el día. El domingo hay algunos chaparrones, poca cosa pero chaparrones al fin".