¿Cómo estará el tiempo en vacaciones de julio? Advierten por ingreso de frente frío con importantes lluvias

Las vacaciones de julio comenzarán en Uruguay con un marcado descenso de la temperaturas debido al ingreso de un frente frío que provocará lluvias y heladas agrometeorológicas, según los pronósticos de meteorólogos independientes.

"El domingo ingresa un nuevo frente frío con lluvias y bajan nuevamente las temperaturas. Durante la semana tendremos máximas de 11°C o 12°C en Montevideo, con vientos del oeste y poco sol", detalló este viernes en diálogo con El País el meteorólogo Mario Bidegain.

"Ingresará un frente frío debido a una baja presión en el Atlántico que afectará a partir del lunes en el sur de Brasil y generará lluvias importantes en Río Grande y en el noreste de Uruguay", agregó Bidegain. Los departamentos de Rivera, Cerro Largo y Artigas serán los más afectados, con precipitaciones que rondarán los 20 y 30 mm.

#pronóstico de lluvias acumuladas (mm) según Cosmo7 (@inmet_) para VIE26jun-JUE02jul, se destacan máximos 80-150 mm al N de Rio Grande Sul (#Brasil), #Misiones (#Argentina) y Sur #Paraguay. Sobre #Uruguay máximos 20-40 mm sobre NE (Artigas, Rivera y Cerro Largo). pic.twitter.com/X11gePBdUp — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 26, 2026

Heladas y marcas térmicas bajas en todo el territorio

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis coincidió en que el escenario de mayor inestabilidad se concentrará en la región noreste debido al desarrollo de una depresión atmosférica sobre Brasil.

El lunes se presentará algo nuboso con marcas de entre 5°C y 12°C, detalló Ramis en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí). Las perspectivas para el martes y el miércoles reafirman la persistencia del ambiente frío, con mínimas de 3°C y máximas de 13°C, bajo la influencia de vientos del sector sur que incrementarán la sensación térmica de frío.

Ingreso de masa de aire frío Foto: Ventusky

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 26 de junio de 2026 tendrá un inicio frío en el país, con registros bajo cero en varias zonas; la mínima más baja será de -3°C y la máxima más alta alcanzará 17°C.

La tendencia para los próximos días, según Inumet, marca un aumento gradual de la nubosidad, con persistencia de neblinas y bancos de niebla, un desmejoramiento posterior y la aparición de precipitaciones, probables tormentas y chaparrones.