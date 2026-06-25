El pronóstico para el viernes 26 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 26 de junio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por bajas temperaturas, con un rango térmico nacional que irá desde -2°C hasta 17°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo claro a algo nuboso, con algunos períodos de mayor nubosidad, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas; el viento soplará del sector oeste al sector norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 17°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con heladas, nieblas, neblinas y probables precipitaciones escasas; los vientos irán del sector oeste al sector norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche el cielo pasará a claro y algo nuboso, persistiendo nieblas y neblinas, con viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 16°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con intervalos nubosos, heladas, nieblas y neblinas, mientras que el viento soplará del sector sur al noreste entre 10 y 30 km/h. Para la tarde y la noche predominará el cielo claro y algo nuboso, con neblinas y viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con mínima de -1°C y máxima de 17°C.

En el centro-sur, el viernes comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, heladas, nieblas y neblinas, acompañado por vientos del suroeste al sector norte de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas y viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con mínima de -2°C y máxima de 15°C.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día frío. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con heladas, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas; los vientos serán del sector oeste de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Más tarde, el cielo quedará claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y viento del sector oeste al sector norte de 10 a 30 km/h, también con períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 0°C y máxima de 15°C.

En Punta del Este, la mañana estará clara a algo nubosa, con períodos nubosos, neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento soplará del suroeste al noroeste entre 10 y 30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con viento del sector norte de 10 a 20 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo claro a algo nuboso, períodos de nubosidad, heladas, nieblas y neblinas, con vientos del suroeste al norte de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche seguirá el cielo claro y algo nuboso, con viento del sector norte de 10 a 20 km/h, con mínima de 0°C y máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.