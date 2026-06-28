El pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 29 de junio de 2026 el tiempo en Uruguay tendrá un escenario frío, con una mínima nacional de -1°C y una máxima de 13°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará clara a algo nubosa, con presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con algunos períodos de nubosidad. El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h, con momentos variables de 0 a 10 km/h, y luego rotará al sureste entre 10 y 30 km/h, con una mínima de 2°C y una máxima de 13°C.

Para el noreste, se prevé una mañana clara a algo nubosa, con períodos de nubosidad y nieblas y neblinas; durante la tarde y la noche persistirá el cielo claro a algo nuboso, también con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 2°C y una máxima de 13°C.

En el suroeste, la jornada comenzará algo nubosa, con períodos de nubosidad, heladas agrometeorológicas y nieblas y neblinas; hacia la tarde y la noche el cielo quedará claro a algo nuboso. El viento soplará del sector oeste entre 10 y 30 km/h y luego rotará del oeste al sureste, también entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 2°C y una máxima de 13°C.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el centro-sur, la mañana se presentará algo nubosa, con pasajes nubosos, heladas y nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad y neblinas con bancos de niebla. El viento será del sector oeste entre 10 y 30 km/h y luego pasará a variables de 0 a 20 km/h, con una mínima de 0°C y una máxima de 13°C.

En el este, el tiempo comenzará claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad, heladas, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; para la tarde y la noche se mantendrá claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y luego pasará a variables de 0 a 20 km/h, con una mínima de -1°C y una máxima de 13°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad, y la tarde y la noche mostrarán condiciones claras a algo nubosas. El viento será del sector oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la primera parte del día, y luego pasará a variables de 0 a 20 km/h, con una mínima de 9°C y una máxima de 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico marca una mañana algo nubosa, con períodos de nubosidad, nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas; hacia la tarde y la noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con pasajes nubosos. El viento soplará del sector oeste entre 10 y 30 km/h y luego pasará a variables de 0 a 20 km/h, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.