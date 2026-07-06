El pronóstico para el martes 7 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 7 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría al comienzo y con gradual aumento de temperatura, con registros previstos entre 0°C y 18°C a nivel nacional.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo claro a algo nuboso, presencia de neblinas y heladas, con vientos del oeste al noroeste de 20-30 km/h; hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso, viento del noroeste de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 0°C y máxima 18°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, algunos períodos de nuboso y heladas, mientras que los vientos soplarán del oeste y noroeste de 20-30 km/h con rachas de hasta 40 km/h; en la tarde y la noche persistirá una situación similar, con viento del oeste al noroeste de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 1°C y máxima 16°C.

En el suroeste, Inumet prevé una mañana de cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y heladas, acompañada por vientos del oeste al noroeste de 20-30 km/h; durante la tarde y la noche se mantendrá la misma tendencia de nubosidad variable, con viento del noroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas de mínima 0°C y máxima 17°C.

En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo claro a algo nuboso, períodos de nuboso y heladas, con vientos del oeste al noroeste de 20-40 km/h; para la tarde y la noche se prevé continuidad de esas condiciones de nubosidad variable, con viento del noroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas de mínima 0°C y máxima 15°C.

Cielo con nubes en un día soleado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, el pronóstico marca una mañana con cielo claro a algo nuboso, períodos de nuboso, bajas sensaciones térmicas y heladas, junto con vientos del oeste y noroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; en la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con viento del oeste al noroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas de mínima 1°C y máxima 14°C.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y vientos del oeste y noroeste de 20-40 km/h, además de rachas de hasta 50 km/h; hacia la tarde y la noche seguirá el cielo algo nuboso a nuboso, con viento del oeste al noroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas de mínima 6°C y máxima 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, períodos de nuboso y heladas agrometeorológicas, con vientos del oeste al noroeste de 20-40 km/h; durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con cielo algo nuboso a nuboso, viento del noroeste de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas de mínima 3°C y máxima 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.