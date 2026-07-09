Ernestina Pais: se conoció el resultado del examen toxicológico y aporta un dato clave a la investigación

La investigación por la muerte de la actriz y periodista argentina Ernestina Pais sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando la Fiscalía de San Isidro recibió el resultado de una de las pericias más esperadas del expediente. El caso busca determinar con precisión qué ocurrió el pasado 26 de junio, cuando la comunicadora murió tras chocar el auto que conducía contra una formación del Tren de la Costa, un servicio ferroviario que une distintas localidades del norte del Gran Buenos Aires.

Desde el accidente, la Justicia argentina intenta reconstruir la secuencia previa al impacto. De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, basada en registros de cámaras de seguridad de la zona, Pais habría intentado atravesar el paso a nivel ubicado en Martínez cuando las barreras ya estaban bajas. Esa reconstrucción todavía deberá ser confirmada por las pericias técnicas que siguen en curso.

En paralelo, la autopsia realizada al cuerpo determinó que la causa de muerte fue un severo traumatismo de cráneo provocado por el impacto del choque. Sin embargo, todavía restaba conocerse el resultado de los análisis toxicológicos, considerados una pieza clave para establecer si la conductora se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas al momento del siniestro.

Ese informe finalmente llegó a la fiscalía y descartó esa posibilidad. Según fuentes judiciales citadas por medios argentinos, los estudios dieron resultado negativo, por lo que Ernestina Pais no presentaba rastros de alcohol ni de sustancias tóxicas en su organismo cuando ocurrió el accidente.

Con ese elemento incorporado al expediente, la investigación continúa ahora con otras medidas de prueba. La Fiscalía ordenó peritar el teléfono celular de la conductora para reconstruir su actividad antes del choque, revisar el registro de llamadas realizadas y recibidas en los minutos previos al impacto y realizar un análisis técnico del vehículo, un Honda City negro, a cargo de especialistas de la Policía Científica.

En el marco de esas actuaciones también fue citado a declarar el director teatral José María Muscari, con quien Pais trabajaba en la obra El divorcio del año, que se iba a presentar en Montevideo el 25 de julio. Tras comparecer ante la fiscalía, explicó que las preguntas estuvieron centradas en aspectos laborales. "Querían corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor y a qué hora tenía que llegar al teatro", declaró a la prensa.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el impacto. Foto:Infobae

Personas de su entorno sostuvieron en los últimos días que la periodista atravesaba un buen momento personal y profesional. Según relataron, tenía previstos viajes al exterior junto a su hijo y diversos compromisos vinculados a su actividad artística durante los próximos meses.

Los resultados toxicológicos también fueron destacados por el periodista Ángel de Brito, quien los dio a conocer en el programa LAM. El conductor sostuvo que el informe permite descartar versiones que habían empezado a circular tras el accidente sobre un posible consumo de alcohol o drogas antes de conducir.

La causa permanece abierta y la Justicia argentina aguarda ahora los resultados de las pericias telefónicas y mecánicas para completar la reconstrucción de los hechos y determinar con mayor precisión cómo se produjo el accidente fatal.