Ernestina Pais tenía la licencia inhabilitada por negarse a un control de alcoholemia: qué se sabe de su muerte

La muerte de Ernestina Pais continúa generando nuevas revelaciones. Según informó el diario argentino La Nación y replicaron otros medios del país vecino, la periodista y actriz tenía la licencia de conducir inhabilitada al momento del accidente ferroviario en el que perdió la vida este viernes en San Isidro, un municipio ubicado al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con esa información, la sanción había sido impuesta después de que Pais se negara a realizar un control de alcoholemia tras un siniestro vial ocurrido en marzo de este año. No podía manejar hasta el 8 de octubre de 2027.

El accidente fatal ocurrió sobre las 19.30 en un paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y Elcano. Pais conducía un Honda City negro cuando, por causas que investiga la Justicia, cruzó las vías y fue embestida por una formación del Tren de la Costa mientras se dirigía a Tigre, donde tenía prevista una función de El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari de la que formaba parte y que planeaba presentarse en Montevideo el 25 de julio.

Según informó Trenes Argentinos a través de un comunicado, el choque involucró a la formación UTA-8, identificada como el tren 165, que realizaba el recorrido entre la estación Maipú, en la localidad de Olivos, y la estación Delta, en Tigre. La periodista murió en el lugar como consecuencia del impacto.

La inhabilitación para conducir estaba vinculada a un episodio ocurrido en marzo, cuando Pais protagonizó un accidente de tránsito en la avenida del Libertador, en Vicente López, también en el norte del área metropolitana de Buenos Aires.

En aquella oportunidad, su Honda City chocó contra un Alfa Romeo. Según publicó La Nación, efectivos policiales solicitaron realizar un control de alcoholemia tanto a Pais como a la otra conductora involucrada. La periodista se negó a someterse al test, por lo que las autoridades labraron un acta de infracción, secuestraron el vehículo y posteriormente dispusieron la inhabilitación de su licencia.

La licencia de conducir de Ernestina Pais estaba inhabilitada. Foto: La Nación.

De acuerdo con información del Ministerio de Transporte bonaerense publicada por el diario argentino, esa sanción regía desde abril de este año y se extendía hasta el 8 de octubre de 2027.

La reconstrucción de ese episodio puso en foco sobre el historial vial de la conductora. El accidente registrado en marzo fue el cuarto siniestro en el que se había visto involucrada durante los últimos siete años. El primero ocurrió en 2019, cuando chocó un vehículo estacionado en la localidad de Olivos e intentó retirarse del lugar.

Tres años más tarde, en 2022, protagonizó otro incidente en el barrio porteño de Palermo y, según informó La Nación, fue demorada por la Policía después de intentar escapar. En 2023 volvió a sufrir un accidente, esta vez en el barrio de Núñez. De acuerdo con el mismo medio, en esa oportunidad también se negó a realizar el control de alcoholemia.

Además de esos antecedentes, el relevamiento de registros oficiales publicado por el diario argentino señala que Pais acumulaba 22 infracciones de tránsito entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La mayoría correspondían a excesos de velocidad, aunque también figuraban sanciones por circular por carriles indebidos.

Siempre según esa información, las multas impagas superaban los dos millones de pesos argentinos, o sea unos 54 mil pesos uruguayos.

Mientras la Justicia intenta reconstruir las circunstancias del accidente ferroviario, las primeras pericias y el análisis de las cámaras de seguridad indican que Pais cruzó el paso a nivel cuando las barreras estaban bajas y fue embestida por el Tren de la Costa. La investigación continúa para determinar con precisión cómo fueron los instantes previos al impacto.

Con información de La Nación/GDA