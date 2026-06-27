Qué es “El divorcio del año”, la obra que Ernestina Pais iba a traer a Uruguay antes de morir en un accidente

El divorcio del año, la comedia dirigida por José María Muscari y Mariela Asensio de la que formaba parte Ernestina Pais, tenía previsto llegar a Montevideo el próximo 25 de julio. Sin embargo, la periodista murió este viernes en un accidente ferroviario cuando se dirigía a una función de la obra en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Pais falleció tras ser embestida por el Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Horas antes había compartido en sus redes sociales un mensaje en el que celebraba el éxito del espectáculo y el comienzo de una nueva gira. “Gracias vida”, escribió junto a una imagen que anunciaba nuevas funciones bajo la frase: “Más ciudades, más risas, más caos. Esto recién comienza”.

La obra reunía a un elenco integrado por Diego Ramos, Romina Gaetani, Juan Palomino, Rocío Igarzábal y la propia Ernestina Pais, bajo la dirección de Muscari y Asensio.

Según la sinopsis oficial, El divorcio del año sigue la historia de una pareja que se separa pese a que todavía se ama, una hija que atraviesa el conflicto familiar entre el dolor y el humor, y dos abogados dispuestos a todo. La trama también explora el impacto que los medios de comunicación y las redes sociales tienen sobre la intimidad de sus protagonistas.

Definida como una "comedia explosiva", la propuesta aborda cómo las relaciones de pareja pueden afectar la salud mental. El espectáculo continúa la línea de trabajo que Muscari y Asensio desarrollaron en Pérdida mente, donde el humor se combina con una mirada sobre el funcionamiento del cerebro y las emociones.

Ernestina Pais. Foto: Captura de Instagram @ernepais.

La gira de El divorcio del año incluía funciones en distintas ciudades argentinas y tenía prevista una doble presentación en el Teatro Movie de Montevideo el próximo 25 de julio. Ese itinerario había sido compartido por la propia Pais en una de sus últimas historias de Instagram. Aún no se informó qué sucederá con la obra.

Horas después conocerse la noticia de su muerte, Muscari la despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Chau, Ernes. Que seas feliz en tu eternidad”, escribió el director junto a una fotografía de la periodista sobre el escenario. En otra publicación agregó una frase que resumió el impacto de la noticia en el elenco: “Así te despido, feliz y actuando”.

La periodista fue una importante figura de la radio y la televisión argentina. Entre los hitos de su carrera, en 2009 fue la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC). Anteriormente había formado parte del panel de Mañanas Informales, por Canal 13, con Jorge Guinzburg. Con el humorista había empezado a colaborar a principios del 2000 en el histórico ciclo La Biblia y el Calefón.