Wanda Nara fulminó a Icardi y reveló la fuerte interna por sus hijas: "A Mauro nunca le gustó Turquía"

La llegada de Mauro Icardi a Argentina, junto a la China Suárez, trajo consecuencias mediáticas. En medio de los conflictos legales del futbolista con su exesposa, los cuestionamientos por el presente de sus hijas y las dudas sobre su futuro deportivo, Wanda Nara habló para defenderse de las acusaciones en su contra. A través de una extensa charla telefónica con el programa Sálvese quien pueda del canal América, dio su versión de los hechos y reveló las cosas que su exmarido dijo sobre el país en el que vive.

"Mauro a mí me conoció siendo madre. Si me eligió para tener dos hijas, él ya sabía cómo soy como madre”, dijo Wanda Nara en diálogo telefónico con Yanina Latorre. A partir de esto, contó que fue contactada por un par de clubes interesados en Icardi y que los derivó con quienes actualmente representan al futbolista. “Al día de hoy está sin club y debería regir lo que rige a cualquier padre que no paga la cuota y está en la Argentina. Él me reclama que vuelva a Turquía con mis hijas. ¿Y yo qué debería hacer? Él tiene libre y se viene para acá porque tiene una pareja argentina con hijos", insistió y aseguró que “ni Mauro quiere estar en Turquía”.

“La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato en Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de mie***, con gente de mie***. Les inculcó a mis hijos que Turquía tenía olor y yo hice a toda mi familia enamorarse del país. Jamás quiso ir a Turquía”, aseguró y dijo tener chats que probaban sus dichos. Explicó que fue ella quien cerró el contrato con el París Saint-Germain —el club en el que jugó antes de firmar con Galatasaray— y que cuando le comunicaron que no iba a volver a jugar allí y que debía buscar otra opción, ella salió a hacerlo.

A partir de esto, aseguró que los recientes festejos de Icardi con la afición del Galatasaray son una “payasada”. “Se subió a los elogios de los turcos y no le gusta Turquía. Ni siquiera conocía el país. Yo había ido sola en un crucero con mis tres hijos, embarazada de Francesca. A Mauro nunca le gustó Turquía, ni el equipo, ni la liga, ni los turcos”, insistió Nara. Y a partir de las dudas que generaron sus comentarios en el panel, a partir de lo que muestra Icardi públicamente y lo que, según su relato, es en la vida real, arremetió: “¿Les tengo que repetir todo lo que decía de la pareja con la que hoy está acostado al lado y parece si fuera de toda la vida...?”.

Wanda Nara en una imagen de la película que filmó en Uruguay. Foto: Archivo. Foto: Zeppelin Studio

Por otro lado, la conductora de Masterchef Celebrity Argentina habló sobre su hija Francesca, quien, según aseguró, tiene dos nuevos aritos en la oreja, los cuales fueron realizados mientras estaba con Icardi. “A Francesca se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron. Va en contra de lo que yo hubiera autorizado”, sostuvo y remarcó que todo está en el expediente. “Lo que sé es que la oreja está perforada cinco veces y yo, como madre, puse el grito en el cielo. (...) Hay cosas que como padres tenemos que consensuar”, remarcó y dijo que ninguno de sus hijos tiene tatuajes o piercings porque ella no lo autoriza.

También desmintió las versiones de que su hija tendría una lesión en los ligamentos, como se había comentado en redes y programas de chimentos, y que los estudios están al día: “Me parece que hay que guardar un poco la intimidad de los chicos. Las chicas están pasando unos días hermosos con el papá que no lo ven en todo el año”.

En este sentido, aseguró que si Icardi pagara la cuota alimentaria del primero al cinco de cada mes, “no habría ningún problema legal” y que considera que está “mal” aconsejado: "Si ahora se habla de un valor exorbitante, es porque él está acumulando un barco de multas porque no paga. Ningún abogado quiere defender a un padre que no paga alimentos”. Dijo que debe más de 20 meses de alimentos y eso no se condice con “la vida superlujosa” que muestra. “No es una persona que no tenga dinero, los dos tenemos. Me rompo el alma trabajando y nunca les va a faltar nada a mis hijos. Pero es su derecho como padre. Por ser Mauro Icardi, no se lo puede castigar con otra vara porque las únicas perjudicadas acá son las nenas”, sentenció.

La Nación/GDA