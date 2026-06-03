Revés para Wanda Nara: la Justicia italiana falló contra la conductora en su millonario reclamo a Mauro Icardi

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo adverso para la conductora. La Justicia italiana rechazó el pedido de compensación económica que había presentado en el marco de su divorcio, al considerar que cuenta con recursos suficientes para mantenerse por sus propios medios.

La resolución, difundida en el programa Puro Show, sostiene que Nara posee elevados ingresos, propiedades en Italia y Argentina e importantes inversiones financieras. Además, los jueces remarcaron que es una persona con capacidad laboral y económica para generar sus propios recursos, por lo que no se encuentra en una situación de vulnerabilidad que justifique una compensación económica tras la separación.

En el documento que leyó la periodista Ángeles Balbiani, los jueces expusieron: "Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativas, es relativamente joven y lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios".

De esta manera, el tribunal desestimó uno de los planteos realizados por la empresaria en medio de una batalla legal que continúa abierta en distintos frentes. Aunque todavía existe la posibilidad de apelar la decisión, hasta el momento Wanda no se ha pronunciado públicamente sobre el fallo.

Una audiencia clave por las hijas

La noticia llega en una jornada especialmente importante para la expareja. Este miércoles en Argentina, las abogadas de ambas partes, Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, tienen previsto encontrarse en Tribunales para intentar avanzar en otro de los puntos más sensibles del conflicto: la organización de las próximas vacaciones de invierno de las dos hijas que tienen en común.

Wanda Nara. Foto: Archivo. Foto: Zeppelin Studio

Según trascendió, el objetivo principal de la audiencia es dejar por escrito todos los detalles vinculados al régimen de comunicación y convivencia durante el receso escolar para evitar nuevos episodios de tensión entre las partes. También podrían abordarse cuestiones económicas pendientes, vinculadas a deudas y dinero.