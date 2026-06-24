Periodista furioso con Josema y Araújo, y recordó a leyendas que jugaban con "olor a pucho y whisky en la barba"

El empate entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Tras un partido que dejó preocupación por el nivel de la selección de Marcelo Bielsa, el periodista Germán Silveira protagonizó un encendido descargo en Los mismos locos, el programa de El Espectador Deportes.

Durante una conversación con Yuri Jakimczuk y Marcos Silva, Silveira apuntó contra varios referentes del plantel, pero fue directamente contra Ronald Araújo y José María Giménez, los dos zagueros que llegaron al torneo con problemas físicos.

Todo empezó por un comentario de Jakimczuk. "El que me tiene muerto en vida es Ronald Araújo. No lo aguanto más: que el pelo violeta, que se ríe, que va al medio de la cancha a tomar mate... No lo aguanto más", disparó.

Silva, entonces, recordó un dato que motivó la reacción de Silveira. En el Mundial 2022, Araújo solamente jugó dos minutos. Fue en el partido contra Ghana —el tercer y último de la participación de Uruguay en el torneo de Qatar— y entró en el minuto 88.

"Es el segundo Mundial que va a cebar mate", lanzó de inmediato Silveira sobre Araújo. "Si vas a cebar mate, por lo menos andá a dar lástima. No: se te pinta el pelo, se caga de risa, se pone unos lentes... está de 'jua jua jua' en la mitad de la cancha", disparó.

"Me deja muerto porque es el mejor que tenemos", respondió Jakimczuk. "La imagen de la derrota es José María Giménez: o lo tenés lesionado o perdiendo algo importante con el Atlético Madrid", sumó el periodista. Cuando Silveira preguntó qué le pasaba y Silva le dijo que era una "molestia muscular", estalló.

Josema solo estuvo bien mundial 2014, el Catalán fue a pasear 2 mundiales.



Es más digno que se retiren y dejen lugar para otros. pic.twitter.com/crPp7z5NC0 — El Panda (@FPannone03) June 23, 2026

"Pero, ¿vos entendés? ¡Me hacen calentar! Yo venía tranquilo. ¿Vos entendés que tus dos zagueros titulares siempre tienen una lana?", lanzó Silveira. "El Indio Olivera y Hugo de León, jugaban con la barba que le hedía a pucho, hermano. Le hedía a whisky, hermano. ¡No se lesionaban nunca! Ponían los huevos arriba de la cancha, y ¿estos tienen drama para jugar un partido? Estás jugando un Mundial. ¿Qué mi***da tenés? Infiltrate, hijo de siete mil...", exclamó.

El recorte del intercambio se volvió viral en X, y las declaraciones llegaron en un momento de tensión alrededor de la selección, que este viernes a las 21.00 afrontará un partido decisivo frente a España. En Guadalajara, se enfrentará a la selección dirigida por Luis de la Fuente, que viene de ganarle 4 a 0 a Arabia Saudita.