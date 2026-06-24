Julio Ríos pidió una “rebelión” de los jugadores contra el DT: “Bielsa ya fue; que se quede en la heladerita”

La delicada situación de Uruguay en el Mundial 2026 llevó al periodista deportivo Julio Ríos a realizar un encendido editorial en su programa Las voces del fútbol, donde planteó una postura extrema de cara al partido decisivo frente a España: que los jugadores se reúnan y decidan jugar por su cuenta, sin seguir el plan de Marcelo Bielsa.

Visiblemente molesto por el rendimiento de la selección tras el empate ante Cabo Verde, Ríos aseguró que el ciclo del entrenador argentino está agotado y que los futbolistas deberían tomar las riendas en el último encuentro de la fase de grupos.

“Llegó el momento de que los jugadores le den la espalda al técnico y jueguen como tienen que jugar. Como hemos jugado históricamente”, afirmó en la emisión televisiva de Las voces del fútbol, en Canal 5.

Durante su análisis, cuestionó duramente las decisiones tácticas de Bielsa, la conformación del plantel y el desempeño colectivo de Uruguay en el torneo. Según sostuvo, la Celeste ha sido uno de los equipos que peor ha jugado en el campeonato.

“Con lo que propuso el técnico hemos sido de los peores equipos del campeonato. Lastima los ojos ver a Uruguay”, disparó el periodista que se encuentra en México y Estados Unidos siguiendo las instancias de la Copa del Mundo.

Ríos incluso imaginó una reunión entre los futbolistas antes del encuentro con España para acordar una estrategia basada en la marca, el orden defensivo y el contragolpe, características históricas que, según él, identifican al fútbol uruguayo.

Julio Ríos en Playa del Carmen.

“Muchachos, vamos a jugar a la nuestra. Lo que diga el técnico, problema del técnico. Que se quede sentado en la heladerita”, expresó Ríos.

El periodista también argumentó que, en caso de eliminación, Bielsa simplemente abandonará el cargo mientras los jugadores serán quienes deban afrontar las consecuencias deportivas y emocionales.

“Este es el último partido. Nosotros vamos al muere. El tipo se agarra los millones, se llena los bolsillos de payaso y se va. Los que quedan son los jugadores”, afirmó.

Además, cuestionó la convocatoria de varios futbolistas que han tenido poca o ninguna participación en el Mundial y recordó que el propio Bielsa reconoció públicamente errores en la gestión de las cargas físicas de algunos jugadores que terminaron lesionados.