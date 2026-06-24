La postura de Marcelo Bielsa con el himno uruguayo durante el partido ante Cabo Verde en el Mundial 2026

La selección de Uruguay se juega todo este viernes cuando se mida a España por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos. Desde la hora 21 de Uruguay, la Celeste debe sumar para depender de sí misma en el grupo H que también comparte con Arabia y Cabo Verde.

Justamente ante este último rival viene de empatar 2-2 el seleccionado que dirige el argentino Marcelo Bielsa, quien, como vio Ovación desde la zona de prensa y ha sido comentado en las últimas horas en redes sociales, estuvo casi todo el himno uruguayo con la mirada baja (postura que acostumbra) salvo por un momento tras un sonido en las tribunas que captó su atención.

Claro que no tiene por qué saberlo, ni sentirlo, habiendo nacido en Rosario hace 70 años, pero, como se puede ver en la transmisión del juego, Bielsa solo alza la mirada segundos después de que las cámaras —también la del estadio— enfocan a Luis Suárez en uno de los palcos del Hard Rock Stadium de Miami.

El ruido que lo sacó de su eje fue el de los hinchas uruguayos presentes y su reacción ante la presencia del goleador histórico de la Celeste. Pero ese fue el único momento en el que levantó la cabeza para luego, como en las cuestionadas fotos oficales de la Copa del Mundo y como en cada una de sus conferencias, su mirada se dirigió hacia el piso.

¡LIBERTAD, LIBERTAD ORIENTALES!



El himno de Uruguay resonó en el estadio Miami durante la previa del partido ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4UdHuusfvX — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 21, 2026

En las últimas horas el himno uruguayo, autoría de Francisco Acuña Figueroa (letra) y Francisco José Debali (música), se viralizó por una comparación que realizaron en redes sociales con una persecución del dibujito animado Tom y Jerry. Compuesto en el siglo XIX el Himno Nacional es reconocido por su extensión, complejidad y fuerte influencia operística.

Así como Bielsa, hay muchos entrenadores mundialistas que no nacieron ni están nacionalizados en el país de la selección que dirigen. Por nombrar un ejemplo, el italiano Carlo Ancelotti, actual DT de Brasil.

En su caso, durante el partido pasado ante Haití (3-0), al ex Real Madrid se lo vio con la cabeza en alto al inicio del himno brasileño y luego se lo percibió tararear.

La respuesta de Bielsa a su mirada hacia abajo en las fotos del Mundial

🇺🇾 ¡UNA NUEVA COPA DEL MUNDO PARA EL LOCO! Marcelo Bielsa ya posó en el Media Day de cara al comienzo del Mundial 2026. ¿Cómo le irá a Uruguay?



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"No tengo que dar ninguna explicación, me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo, estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí, ¿pero cuál es la pregunta que ella hace? No tengo ninguna respuesta. ¿También debería explicar por qué no miro a los interlocutores en ese momento? No sé, no son explicaciones que deba dar", dijo el entrenador de Uruguay, incrédulo por la pregunta que le realizó una periodista estadounidense en la conferencia pospartido con Arabia.

La molestia de Bielsa fue tal que inmediatamente insistió: "Respecto de la pregunta anterior, creo que tiene que haber un límite para lo que hay que explicar, si uno usa lentes porque usa lentes, si mira a los ojos porque mira a los ojos, si mira para arriba o abajo... ¿Tantas cosas hay que explicar? Simplemente se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas. No hay nada de malo, se puede usar lentes, se puede mirar hacia abajo, no tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento".