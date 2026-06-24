Los jugadores de Uruguay que se pueden perder los dieciseisavos del Mundial 2026 si son amonestados ante España

La selección de Uruguay disputará un partido clave el próximo viernes 26 de junio cuando se enfrenta ante España por la tercera fecha del grupo H del Mundial 2026. Los dirigidos por Marcelo Bielsa, que vienen de igualar 2-2 ante Cabo Verde y 1-1 ante Arabia Saudita, se medirán ante uno de los candidatos al título desde las 21:00 horas en el Estadio Guadalajara, situado en Zapopan, México.

En caso de recibir una nueva amonestación, Mathías Olivera y Rodrigo Bentancur se perderán un hipotético cruce por la ronda de dieciseisavos de final.

La amarilla para el volante ocurrió luego de cometer la falta que derivó en el 1-0 parcial de Kevin Pina tras anotar de tiro libre.

Rodrigo Bentancur controla la pelota en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

En tanto, la infracción del defensor, que puede jugar como zaguero o lateral izquierdo, se dio en el arranque del complemento ante los Tiburones Azules, cuando agarró de la camiseta a un rival para impedir que se fuera solo para el mano a mano con Fernando Muslera.

Las amarillas se limpian en fase de grupos y en cuartos de final del Mundial 2026

De acuerdo al reglamento de la competición, las amarillas se limpian en fase de grupos y en la ronda de cuartos de final. Esto significa que, si un futbolista tiene una tarjeta amarilla que recibió en la primera fase y su selección clasifica a dieciseisavos, automáticamente pasará a saldo cero en materia de amonestaciones.

Lo mismo con aquellos que pasen la ronda de dieciseisavos y octavos de final con una sola amarilla.

El árbitro confirmado para el Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Ismail Elfath, árbitro FIFA de 44 años. Foto: AFP.

El estadounidense Ismail Elfath ejercerá como árbitro principal para el partido de la última jornada del Grupo H del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

En este partido ambas selecciones se disputarán su presencia en los dieciseisavos de final. A España le vale incluso con un empate para certificar su clasificación, al liderar el grupo con cuatro puntos, mientras que la Celeste, con dos, necesita sumar para no depender de otras selecciones para estar entre los ocho mejores terceros, supuesto que afrontaría con una puntuación baja.

Este encuentro será el segundo que el colegiado estadounidense dirija en este Mundial, ya que fue designado también para el Países Bajos-Japón que finalizó con empate 2-2 en el marcador.

Nacido en Casablanca (Marruecos) en 1988, pero con nacionalidad estadounidense, el árbitro es uno de los ocho de la Federación de Fútbol de Estados Unidos seleccionados para participar en el torneo de este año.

Ya dirigió a la celeste en un amistoso ante México, jugado el 8 de setiembre de 2018 en Texas, ese día la Celeste se impuso 4-1. Fernando Muslera, Josema Giménez (autor del 1-0 parcial), Rodrigo Bentancur y Federico Valverde repiten de aquella vez. Ese día sancionó tres penales que finalizaron en gol, dos de ellos para Uruguay y ejecutados por Luis Suárez.