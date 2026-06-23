Luis Suárez explicó el motivo del cambio de outfit durante el partido Uruguay-Cabo Verde por el Mundial 2026

Más allá del empate y desazón de todos los uruguayos por el empate del pasado domingo frente a Cabo Verde, hubo un detalle que llamó la atención durante el partido y fue el outfit de Luis Suárez. Porque las cámaras lo enfocaron varias veces en uno de los palcos y apareció vestido de dos formas diferentes en tres momentos del encuentro.

El máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay llegó al Hard Rock Stadium de Miami con la camiseta alternativa de Uruguay (la de color negro, que usará la Celeste frente a España), con el dorsal número 7 y nombre de su amigo personal, Nicolás De La Cruz. A mitad de partido lo enfocaron nuevamente y se lo vio con una remera blanca y saco negro, y en el segundo tiempo volvieron a enfocarlo y apareció de nuevo con la camiseta negra de Uruguay.

Algunos supusieron que se trató de una cábala, porque Uruguay empezó perdiendo y después lo dio vuelta, pese a que termino dejando dos puntos. Pero fueron más versiones las que inundaron las redes sociales: la más insólita fue que se trataba de una imagen creada con IA (inteligencia artificial) y que en realidad Suárez no estaba en el estadio.

Pasadas las horas, el Pistolero asistió a un evento de Conmebol en Miami y, consultado al respecto, explicó la confusa situación:

Luis Suárez junto a @gonzaprado y la explicación del cambio de look durante el partido ante Cabo Verde 😅 pic.twitter.com/bjPgkWe1Nt — AUFTV (@auftv_oficial) June 23, 2026

"El hincha por ahora no, por ahora no. ¿Por la foto decís?", respndió entre risas a la pregunta de AUFTV sobre si en su nueva faceta como hincha de la selección era "cabulero" (es decir que acostumbra a hacer cábalas para incidir energéticamente en los resultados).

"El tema es que yo llegué con la camiseta de Nico, un gran amigo, y yo había quedado con Gianni Infantino de en el entretiempo ir a verme con él. Y claro, por protocolo no podés caer con la camiseta de Uruguay a ver al presidente de la FIFA", explicó.

Y profundizó: "Ahí justo hace el 1-1 Papo (Maxi Araújo), en esos momentos me voy a cambiar, y antes de que termine el primer tiempo justo ya estaba cambiado con una camiseta blanca y un saco, y hace el gol Agus (Canobbio), y ahí me agarraron con esa. Y después cuando volví de saludar a Infantino, agarré y me volví a cambiar, me volví a poner la de Nico, y empezaron a especular con todo ese tipo de cosas".

"Pero de momento no encontré (ninguna cábala efectiva) si empatamos los dos partidos", bromeó.

"Estamos acostumbrados a sufrir"

Suárez también habló de cómo lleva la nueva faceta de hincha de la selección: "Bueno obviamente que una parte la cual no estaba acostumbrado, vivirlo como hincha, sufriendo como hincha. Pero con esa sensación interna de, siendo jugador todavía vigente, querer ayudar al equipo, la impotencia esa. Pero disfrutando mucho, la parte que me toca como padre, la parte de hincha uruguayo, y bueno la suerte que se juegan dos partidos acá, pero con la impotencia y la tristeza del resultado final de los dos partidos".

Sobre la dedicatoria del gol de Maxi Araújo, señaló: "Me emocionó mucho, me emocionó mucho porque primero demuestra la clase de persona que es, él siempre me ha demostrado la idolatría esa que tiene hacia mí. Pero me emocionó porque primero no me lo esperaba, pero fue una demostración más del cariño que tiene esta clase de jugadores hacia mí, es una demostración de que uno les ha dejado cosas buenas, eso es importante".

Y finalmente sobre el partido decisivo contra España del próximo viernes, dijo: "Y bueno no dejo de creer en ellos para el día viernes, porque todos creemos, estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones límite porque somos uruguayos, y esperemos que el viernes saquen ese entusiasmo, esa energía, ese positivismo que tienen y nos tienen acostumbrado a sacarlo en estos momentos para que Uruguay siga avanzando. Nunca favoritos, y siempre estamos acostumbrados a esto: sufrir a estar ahí, nos tocó en otros Mundiales y sacamos esa rebeldía para salir adelante. Y este plantel tiene jugadores, tiene calidad y confiamos todos en que el día viernes lo hagan".