Así están las posiciones de cada grupo del Mundial 2026 antes de jugarse la fecha 3
Comienzan a definirse los clasificados a dieciseisavos de final en la Copa del Mundo de Norteamérica, mientras que algunas selecciones se despiden del torneo. Mirá las posiciones de cada grupo.
En la antesala de la fecha 3 del Mundial 2026, algunas selecciones se jugarán la vida para ganarse un lugar en los dieciseisavos de final, otras disputarán sus partidos con la tranquilidad de ya haber obtenido la clasificación, y otros países ya comenzaron a armar sus maletas al haber quedado eliminadas tras la segunda fecha, por lo que solo les queda competir por el honor.
La fecha definitoria de la fase de grupos de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comienza este miércoles 24 de junio con los encuentros de los grupos A, B y C. Los dos partidos de cada grupo se disputarán en simultáneo para garantizar que haya juego limpio en esta instancia decisiva. Cabe resaltar que, a diferencia de otras Copas del Mundo, en esta edición habrá ocho clasificados como mejores terceros, lo que mantiene con vida a varias selecciones que están en la cuerda floja.
A continuación, un breve repaso de cómo están las tablas de posiciones de todos los grupos del Mundial:
Grupo A
Esta zona ya tiene al anfitrión México clasificado con seis puntos. Resta definirse al segundo del grupo. Ahora, Corea del Sur ocupa esa plaza con seis unidades. República Checa y Sudáfrica están tercera y cuarta con un punto.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo A, a disputarse el miércoles a las 22:00 horas:
- México vs. República Checa
- Corea del Sur vs. Sudáfrica
Grupo B
En la segunda zona, la anfitriona Canadá comparte el liderato con Suiza, ambas con cuatro puntos. Bosnia y Herzegovina y Qatar lucharán por un lugar en 16vos con una unidad cada una.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo B, a disputarse el miércoles a las 16:00 horas:
- Suiza vs. Canadá
- Bosnia y Herzegovina vs. Qatar
Grupo C
En este grupo, Brasil es el líder con cuatro puntos, misma cantidad de unidades que Marruecos pero con una mayor diferencia de goles. Escocia es el tercero en discordia con tres tantos y Haití, sin sumar, es una de las selecciones eliminadas del torneo.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo C, a disputarse el miércoles a las 19:00 horas:
- Escocia vs. Brasil
- Marruecos vs. Haití
Grupo D
El Grupo D del Mundial tiene al otro anfitrión, Estados Unidos, que dejó una buena imagen con dos victorias, logrando la clasificación a la siguiente ronda. Australia y Paraguay, ambos con tres puntos, lucharán este jueves 25 de junio para meterse en el segundo puesto. Turquía, sin puntos, ya quedó eliminada del torneo.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo D, a disputarse el jueves a las 23:00 horas:
- Turquía vs. Estados Unidos
- Paraguay vs. Australia
Grupo E
En este grupo, la líder y clasificada es Alemania, con seis puntos. Costa de Marfil le sigue con tres, y Ecuador y Curazao reparten un punto.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo E, a disputarse el jueves a las 17:00 horas:
- Ecuador vs. Alemania
- Curazao vs. Costa de Marfil
Grupo F
También este jueves se define el Grupo F, que tiene a Países Bajos como líder junto a Japón con cuatro puntos cada uno. Suecia tiene tres unidades y Túnez cierra sin sumar puntos, ya eliminada del torneo.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo F, a disputarse el jueves a las 20:00 horas:
- Túnez vs. Países Bajos
- Japón vs. Suecia
Grupo G
La definición del Grupo G será el sábado. Egipto lidera la zona con cuatro puntos, seguido por Irán y Bélgica, con dos unidades cada uno. Nueva Zelanda no pierde las esperanzas con el punto que tiene cosechado.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo G, a disputarse el sábado a las 00:00 horas:
- Egipto vs. Irán
- Bélgica vs. Nueva Zelanda
Grupo H
En el Grupo H, España es la única líder con cuatro unidades, y es la próxima rival de Uruguay, que está segunda por diferencia de goles pero tiene la misma cantidad de puntos que Cabo Verde (2). Arabia Saudita está última con un punto y luchará hasta el final para meterse en 16vos.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo H, a disputarse el viernes a las 21:00 horas:
- Uruguay vs. España
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Grupo I
El cierre del Grupo I tiene uno de los partidos más prometedores de esta fase de grupos. Francia, líder con seis puntos, se medirá a Noruega, que tiene la misma cantidad de unidades y buscará arrebatarle la cima. Senegal e Irak cierran la tabla sin sumar.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo I, a disputarse el viernes a las 16:00 horas:
- Noruega vs. Francia
- Senegal vs. Irak
Grupo J
En el Grupo J, la actual campeona del mundo, Argentina, está primera, casi sin despeinarse: seis puntos ganados de seis disputados, y con cinco goles de Lionel Messi, nuevo máximo goleador de la historia de los Mundiales. A la Albiceleste le siguien Austria y Argelia, ambas con tres puntos, y Jordania cierra habiendo perdido todos sus partidos.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo J, a disputarse el sábado a las 23:00 horas:
- Jordania vs. Argentina
- Austria vs. Argelia
Grupo K
El Grupo K tendrá otro de los platos fuertes: Colombia vs. Portugal. Los colombianos cumplieron en el debut al vencer a Uzbekistán, mientras que Portugal sorprendió al no poder vecer a RD Congo. A falta de que se complete la fecha 2 del grupo, así están las posiciones en el Grupo K:
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo K, a disputarse el sábado a las 20:30 horas:
- Colombia vs. Portugal
- Uzbekistán vs. RD Congo
Grupo L
Por último, el Grupo L tampoco disputó su segunda fecha, pero Inglaterra mostró su poderío al vencer a la difícil Croacia en el debut. En tanto, Ghana, tras derrotar a Panamá, llegará a la última fecha con grandes posibilidades de llevarse el segundo puesto.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo L, a disputarse el sábado a las 18:00 horas:
- Croacia vs. Ghana
- Panamá vs. Inglaterra
-
Remo vikingo: la tradición nórdica con la que Noruega celebró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial
España suspende su entrenamiento previo a enfrentar a Uruguay por el Mundial: alerta por tormentas y tornado
Luis Suárez sobre Uruguay en el Mundial: "El entrenador tiene bastante experiencia para saber qué decisiones toma"
¿Encontraste un error?