Así están las posiciones de cada grupo del Mundial 2026 antes de jugarse la fecha 3

En la antesala de la fecha 3 del Mundial 2026, algunas selecciones se jugarán la vida para ganarse un lugar en los dieciseisavos de final, otras disputarán sus partidos con la tranquilidad de ya haber obtenido la clasificación, y otros países ya comenzaron a armar sus maletas al haber quedado eliminadas tras la segunda fecha, por lo que solo les queda competir por el honor.

La fecha definitoria de la fase de grupos de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comienza este miércoles 24 de junio con los encuentros de los grupos A, B y C. Los dos partidos de cada grupo se disputarán en simultáneo para garantizar que haya juego limpio en esta instancia decisiva. Cabe resaltar que, a diferencia de otras Copas del Mundo, en esta edición habrá ocho clasificados como mejores terceros, lo que mantiene con vida a varias selecciones que están en la cuerda floja.

A continuación, un breve repaso de cómo están las tablas de posiciones de todos los grupos del Mundial:

Grupo A

Esta zona ya tiene al anfitrión México clasificado con seis puntos. Resta definirse al segundo del grupo. Ahora, Corea del Sur ocupa esa plaza con seis unidades. República Checa y Sudáfrica están tercera y cuarta con un punto.

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo A, a disputarse el miércoles a las 22:00 horas:



México vs. República Checa

Corea del Sur vs. Sudáfrica

Grupo B

En la segunda zona, la anfitriona Canadá comparte el liderato con Suiza, ambas con cuatro puntos. Bosnia y Herzegovina y Qatar lucharán por un lugar en 16vos con una unidad cada una.

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo B, a disputarse el miércoles a las 16:00 horas:

Suiza vs. Canadá

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Grupo C

En este grupo, Brasil es el líder con cuatro puntos, misma cantidad de unidades que Marruecos pero con una mayor diferencia de goles. Escocia es el tercero en discordia con tres tantos y Haití, sin sumar, es una de las selecciones eliminadas del torneo.

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo C, a disputarse el miércoles a las 19:00 horas:

Escocia vs. Brasil

Marruecos vs. Haití

Matheus Cunha con la pelota en el partido entre Brasil y Haití. Foto: AFP.

Grupo D

El Grupo D del Mundial tiene al otro anfitrión, Estados Unidos, que dejó una buena imagen con dos victorias, logrando la clasificación a la siguiente ronda. Australia y Paraguay, ambos con tres puntos, lucharán este jueves 25 de junio para meterse en el segundo puesto. Turquía, sin puntos, ya quedó eliminada del torneo.