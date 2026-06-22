Lionel Messi anotó frente a Austria y se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo

Lionel Messi hizo historia. El delantero argentino de 39 años que a los 9 minutos del partido que la selección de Argentina le está ganando en Dallas a la selección de Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 falló un penal, anotó a los 38' y con ese tanto se transformó en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

El delantero que defiende al Inter Miami llegó este lunes a 17 gritos, uno más que el alemán Miroslav Klose, a quien había igualado luego de anotar un hat-trick en el estreno de la albiceleste frente a Argelia en la primera jornada del Grupo J en el Estadio AT&T de Arlington, 20 años después de iniciar la cuenta contra Bosnia y Herzegovina, en el Mundial de Alemania 2006.

Luego de haber comenzado el encuentro con ese penal errado, a los 18 minutos Argentina volvió a tener otra situación de gol y nuevamente en los pies de su capitán. Luego de una buena intervención de Enzo Fernández, Lionel Messi se metió dentro del área, lo hizo pasar de largo a Konrad Laimer y, cuando se aprestaba a definir, David Alaba punteó justo la pelota, casi es gol en contra, pero intervino bien el arquero para evitar el tanto.

MESSI ES RÉCORD: EL MÁXIMO GOLEADOR



El capitán de Argentina puso el 1 a 0 ante Austria y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/VOSm3F9KCd — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

A los 38' sí llegó la alegría en una jugada que se gestó por la izquierda. Thiago Almada armó toda la jugada con una diagonal hacia esa zona, ahí recibió Facundo Medina y sacó un centro rastrero que Almada dejó pasar entre sus piernas para que Lionel Messi conectara de zurda para abrir la cuenta anotando un gol histórico.

Es que con ese tanto, el delantero argentino llegó a 17, superó al alemán Klose y pasó a ser el máximo goleador en la historia de los mundiales agigantando su leyenda e ilusionando a todo su país con la obtención de otra Copa del Mundo.